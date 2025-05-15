Lindsey Graham Anıtkabir'i Ziyaret Etti

(ANKARA) — ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Anıtkabir'i ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sundu. Anıtkabir'in önünde kaydedilen videolu mesajında Graham, Suriye'de süregelen çatışmalara atıfta bulunan Graham, Türkiye'nin barışa ulaşma çabalarında kilit rol oynayabileceğini belirtti.

"Türkiye ulusun kurucusu Atatürk'e saygılarımı sundum" diyen Graham, ziyaretinin amacına ilişkin olarak, "Burada, Türk müttefiklerimizle birlikte Türkiye, İsrail ve bölgedeki herkesin barış içinde yaşamasının bir yolunu bulmaya çalışıyorum. Suriye'de ve ötesinde istikrarı sağlamak için Türkiye ile iş birliği yapabilir miyiz, bunu görmek için buradayım" ifadesini kullandı.

ABD Senatosu'nda Türkiye'ye yönelik bazı yaptırım girişimlerini destekleyen ve özellikle Suriye politikası bağlamında Ankara'ya yönelik eleştirileriyle Türkiye kamuoyunda da tanınan Graham, Türkiye'nin modern ulus kimliğinin "hoşgörü ve kabullenme fikri" üzerine kurulduğunu söyledi. NATO üyesi olan Türkiye'nin, ABD için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan senatör, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye büyük bir bölgesel aktör ve ABD'nin önemli bir müttefiki. Farklılıklarımız var ancak masaya çok şey getiriyorlar."

Graham'ın ziyareti, Ankara- Washington hattında savunma, güvenlik ve Orta Doğu politikaları üzerine yeniden ivme kazanan temasların sürdüğü bir döneme denk geliyor. Graham, ABD Kongresi'nde Türkiye ile ilişkiler konusunda sıkça açıklamalarda bulunan etkili isimler arasında yer alıyor.