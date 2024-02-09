Lionel Messi'nin forma giymemesi nedeniyle seyircilere geri ödeme yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lionel Messi'nin forma giymemesi nedeniyle seyircilere geri ödeme yapılacak

Lionel Messi\'nin forma giymemesi nedeniyle seyircilere geri ödeme yapılacak

Hong Kong'da düzenlenen özel maçta Lionel Messi'nin forma giymemesi üzerine, seyircilere bilet paralarının yarısı geri ödenecek. Organizatör şirket, bilet alan seyircilere ödedikleri ücretin yarısını iade edeceğini duyurdu. Messi'nin sakatlığı nedeniyle sahada yer almaması, seyircilerin tepkisine yol açmıştı. Ayrıca, Hong Kong hükümetinin organizatör şirkete vereceği teşvik ödeneği de Messi'nin en az 45 dakika oynaması şartına bağlı olduğundan tahsil edilemeyecek.

09.02.2024 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 4 Şubat'ta Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami ile Hong Kong bölge takımı arasındaki özel maçta yıldız oyuncunun forma giymemesi nedeniyle, seyircilerin bilet paralarının yarısının geri ödeneceği bildirildi.

Hong Kong kamu yayın kuruluşu RTHK'nın haberine göre, organizatör şirket Tatler Asia, resmi kanallardan bilet alan seyircilere ödedikleri ücretin yarısının iade edileceğini duyurdu.

Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin özel maçta sakatlığı gerekçe gösterilerek sahada yer almaması, onu izlemek için stada gelen seyircilerin tepkisine yol açmıştı.

Yeniden ödeme planının, Hong Kong Spor Bakanlığı ve Tüketici Konseyi ile organizatör şirket arasında yapılan görüşmelerin ardından alındığı bildirildi.

Inter Miami Kulübü de yaptığı yazılı açıklamada, Lionel Messi ve onun Barcelona'dan eski takım arkadaşı Luis Suarez'in maçta yer almamaları nedeniyle Hong Konglu futbolseverlerden özür dilerken futbolcuların sağlık durumunun kulüp için öncelikli olduğu vurgulandı.

Hong Kong hükümetinden de para alamayacaklar

Öte yandan Hong Kong hükümetinin maçın şehrin tanıtımına katkısı nedeniyle organizatör şirkete vermeyi taahhüt ettiği 16 milyon Hong Kong doları (2,05 milyon dolar) teşvik ödeneğinin de "Messi'nin en az 45 dakika oynaması" şartına bağlı olduğundan tahsil edilemeyeceği bildirildi.

Böylece organizatör şirketin 13 milyon Hong Kong doları (1,66 milyon dolar) kar etmeyi öngördüğü etkinliği, 43 milyon Hong Kong doları (5,5 milyon dolar) zararla tamamlayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çin Halk Cumhuriyeti, Lionel Messi, Hong Kong, Miami, Uluslararası, Etkinlikler, Futbol, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lionel Messi'nin forma giymemesi nedeniyle seyircilere geri ödeme yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:43:27. #1.11#
SON DAKİKA: Lionel Messi'nin forma giymemesi nedeniyle seyircilere geri ödeme yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement