Lise Öğrencisi Rümeysa\'nın Cenazesi Toprağa Verildi

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Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi, Kahramankazan ilçesinde toprağa verildi.

Etimesgut mevkisinde dün park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan Rümeysa Yağmur Akdoğan (14) kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Lise öğrencisi Akdoğan'ın cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Asri Mezarlığına getirildi.

Düzenlenen törene, Akdoğan'ın ailesi ve yakınları, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Gülnaz İbrahim Güngör Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Burada kılınan namazın ardından Akdoğan'ın cenazesi toprağa verildi.

Öte yandan, okulda düzenlenen törende de sınıf arkadaşları Rümeysa Yağmur Akdoğan'ın sırasına çiçek bıraktı.