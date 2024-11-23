İstanbul'da yabancı bir lisede okuyan öğrenci, Çırağan Sarayı'nda yapılmak istenen mezuniyet töreni için kişi başı 55 bin lira istenmesine tepki gösterdi.
İstanbul'da yabancı bir lisede okuyan bir öğrenci, Çırağan Sarayı'nda yapılmak istenen mezuniyet törenine isyan etti. Tören için kişi başı 55 bin lira istendiğini söyleyen öğrenci, burslu arkadaşlarının mezuniyete gidemeyeceğini belirtti.
Öğrenci, ''Ne kadar olduğunu soruyorum, bana Euro ile yanıt veriyorlar. Burslu öğrenciler mezuniyet törenlerine gidemiyor" sözleriyle duruma tepki gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Lise öğrencisinin haklı isyanı! Çırağan'da mezuniyet töreninin bedeli öyle böyle değil - Son Dakika
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