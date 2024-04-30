Liselerde Bilim Uygulamaları Projesi kapsamında öğrenciler Ziraat Fakültesi'nde etkinliklere katıldı - Son Dakika
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Liselerde Bilim Uygulamaları Projesi kapsamında öğrenciler Ziraat Fakültesi'nde etkinliklere katıldı

Liselerde Bilim Uygulamaları Projesi kapsamında öğrenciler Ziraat Fakültesi\'nde etkinliklere katıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselerde Bilim Uygulamaları Projesi kapsamında Tokat İhya Balak Fen Lisesi, Turhal Şeker Fen Lisesi ve Zile Fen Lisesi'nde eğitim gören 100 öğrenci, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Etkinlikte öğrencilere Ziraat Fakültesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı ve laboratuvarlarda yapılan çalışmalar yerinde takip edildi.

30.04.2024 14:36
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen ve ülke genelindeki fen liselerini kapsayan "Liselerde Bilim Uygulamaları Projesi" kapsamında Tokat İhya Balak Fen Lisesi, Turhal Şeker Fen Lisesi ve Zile Fen Lisesi'nde eğitim gören 100 öğrenci Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

TOGÜ Ziraat Fakültesi Şehit Ferhat Koç Konferans Salonu'ndaki etkinlikte konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, etkinlikte öğrencilere bilimsel anlamda neler yaptıklarını, Ziraat Fakültesinin çalışmaları hakkında bilgiler aktaracaklarını söyledi.

Cangi, "Fakültemizde 8 laboratuvar mevcut ve sizler de 4 laboratuvarımızda akademisyen hocalarımız eşliğinde etkinlikler yapacaksınız." dedi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ise "2023-2024 eğitim-öğretim yılında Bakanlığımızın yapmış olduğu bu projede, özellikle lise çağlarındaki öğrencilerimizin kişiliklerinin oturması ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Gençlerimizin ufkunun ne kadar geniş olduğunu görüyoruz. Bu sebepten dolayı da Ziraat Fakültesindeki çalışmaları yerinde görebilmek için Bakanlığımızın hazırlamış olduğu proje kapsamında Fakültemizi ziyaret ettik ve çalışmaları izleyeceğiz. Müdürlüğümüz olarak Rektörümüze ve üniversite yönetimimize bizlere her zaman destek oldukları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alarak çalışmaları yerinde takip ettiler.

Etkinliğe, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Turhal, Tokat, Zile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liselerde Bilim Uygulamaları Projesi kapsamında öğrenciler Ziraat Fakültesi'nde etkinliklere katıldı - Son Dakika

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