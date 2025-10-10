Lise tuvaletinde 4 öğrenci 1 öğrenciyi hastanelik edene kadar dövdü - Son Dakika
Lise tuvaletinde 4 öğrenci 1 öğrenciyi hastanelik edene kadar dövdü

Lise tuvaletinde 4 öğrenci 1 öğrenciyi hastanelik edene kadar dövdü
10.10.2025 15:27
Konya'nın Kulu ilçesinde yer alan bir lisede öğrenciler arasında halı sahada küfür nedeniyle başlayan tartışma dehşetle son buldu. 15 yaşındaki çocuk konuşmak için tuvalete çağırdığı arkadaşını 3 kişiyle birlikte tekme ve yumruklarla darbetti. Elmacık kemiğinde kırıklar oluşan çocuk hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan 4 saldırgan öğrenci serbest bırakıldı.

Akran zorbalığında son vaka Konya'nın Kulu ilçesinde yer alan bir lisede yaşandı. Lise öğrencisi H.S. (15), 8 Ekim'de okul bahçesindeki halı sahada arkadaşı Y.B. (15) ile tartıştı.

OKUL TUVALETİNDE DARBETTİLER

Bir süre sonra Y.B, H.S'yi konuşmak için okul tuvaletine çağırdı. Burada çıkan tartışmada Y.B., yanındaki arkadaşları K.Y. (15), B.E. (15) ve C.K. (15) ile H.S.'yi tekme ve yumruklarla saldırıp dövdü.

ÇOCUĞUN ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

Yaralan ve elmacık kemiğinde kırıklar oluştuğu anlaşılan H.S., öğretmenlerinin çağırdığı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

4 SALDIRGAN ÖĞRENCİ SERBEST BIRAKILDI

Kavgaya karışan öğrenciler Y.B, K.Y, B.E. ile C.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 öğrenci hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

