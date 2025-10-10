Lise tuvaletinde 4 öğrenci 1 öğrenciyi hastanelik edene kadar dövdü

Akran zorbalığında son vaka Konya'nın Kulu ilçesinde yer alan bir lisede yaşandı. Lise öğrencisi H.S. (15), 8 Ekim'de okul bahçesindeki halı sahada arkadaşı Y.B. (15) ile tartıştı.

OKUL TUVALETİNDE DARBETTİLER

Bir süre sonra Y.B, H.S'yi konuşmak için okul tuvaletine çağırdı. Burada çıkan tartışmada Y.B., yanındaki arkadaşları K.Y. (15), B.E. (15) ve C.K. (15) ile H.S.'yi tekme ve yumruklarla saldırıp dövdü.

ÇOCUĞUN ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

Yaralan ve elmacık kemiğinde kırıklar oluştuğu anlaşılan H.S., öğretmenlerinin çağırdığı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

4 SALDIRGAN ÖĞRENCİ SERBEST BIRAKILDI

Kavgaya karışan öğrenciler Y.B, K.Y, B.E. ile C.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 öğrenci hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.