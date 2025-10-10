Lise tuvaletinde 4 öğrenci 1 öğrenciyi hastanelik edene kadar dövdü

Akran zorbalığında son vaka Konya'nın Kulu ilçesinde yer alan bir lisede yaşandı. Lise öğrencisi H.S. (15), 8 Ekim'de okul bahçesindeki halı sahada arkadaşı Y.B. (15) ile tartıştı.
Bir süre sonra Y.B, H.S'yi konuşmak için okul tuvaletine çağırdı. Burada çıkan tartışmada Y.B., yanındaki arkadaşları K.Y. (15), B.E. (15) ve C.K. (15) ile H.S.'yi tekme ve yumruklarla saldırıp dövdü.
Yaralan ve elmacık kemiğinde kırıklar oluştuğu anlaşılan H.S., öğretmenlerinin çağırdığı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya karışan öğrenciler Y.B, K.Y, B.E. ile C.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 öğrenci hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
