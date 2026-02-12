Liselilerin futbol turnuvasında kavga

ADANA'nın Kozan ilçesinde liseler arası futbol turnuvasında oynanan karşılaşma, çıkan kavga nedeniyle yarıda kaldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada Kazım Karabekir Anadolu Lisesi ile 50'nci Yıl Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Maçın son dakikalarında tansiyon yükseldi. Karşılaşmada Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'nin 3-2 öne geçtiği golün ardından saha içinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya bazı öğrenciler ve iddiaya göre öğretmenler de karıştı. Yaşanan arbede üzerine stadyum çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri anons yaparak öğrencileri ve kalabalığı dağıttı. Kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Maç, kavga nedeniyle yarıda kaldı.