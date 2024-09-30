Litvanya, Belarus'a Soruşturma Talep Etti

Güncel

Litvanya, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı'ndan, halkına ve insanlığa karşı suç işlediğini öne sürdüğü Belarus yönetimi aleyhine soruşturma başlatmasını talep etti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, Litvanya'nın UCM'ye başvurarak, halkını sürgün etme suçu işlediği gerekçesiyle Belarus yönetiminin aleyhine soruşturma başlatmasını istediği bildirildi.

Açıklamada, Belarus'un işlediği bazı suçların kendi topraklarında vuku bulduğunu iddia eden Litvanya'nın, "1 Mayıs 2020'den itibaren kısmen günümüze kadar devam etmekte olan, Belarus'un üst düzey siyasileri, kolluk kuvvetleri ve askeri liderlerinin emriyle Belarus'un sivil nüfusuna karşı sürgün, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler de dahil olmak üzere insanlığa karşı suçlar" işlendiği iddia edildi.

Litvanya'nın "Mahkeme'nin yargı yetkisi dahilindeki geçmişte işlenen, devam eden ve gelecekte işlenecek muhtemel suçları soruşturmasını" istediği kaydedilen açıklamada, Belarus UCM'ye taraf olmasa da, Belarus halkına karşı işlenen "sürgün" suçunun UCM'ye taraf devlet olan Litvanya topraklarında da işlendiği öne sürüldü.

Savcılık, Litvanya'nın talebi doğrultusunda soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin değerlendirme yapmak üzere ön inceleme başlatacağını ifade etti.

UCM Savcılığı daha önce, Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği sürgün suçunun bazı unsurlarını Bangladeş topraklarında işlediği gerekçesiyle, UCM'ye taraf olmamasına rağmen Myanmar yönetimi hakkında soruşturma başlatmıştı.

UCM'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü uyarınca bir Taraf Devlet, Mahkeme'nin yargı yetkisi dahilindeki bir veya daha fazla suçun işlenmiş gibi göründüğü bir durumu UCM Savcılığına bildirerek soruşturma açılmasını talep edebilir.

Bir Taraf Devletin başvurusu, otomatik olarak bir soruşturma açılması anlamına gelmez, savcılık talebi değerlendirdikten sonra kendisi soruşturma açılıp açılmayacağına karar verir.