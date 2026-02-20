Litvanya'da Çocukların Sosyal Medya Kullanımına Kısıtlama - Son Dakika
Litvanya'da Çocukların Sosyal Medya Kullanımına Kısıtlama

20.02.2026 22:47
Litvanyalı milletvekili, 16 yaş altı çocukların sosyal medyayı bağımsız kullanmasını engelleyecek yasa önerdi.

Litvanyalı milletvekili Daiva Ulbinaite, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyayı bağımsız şekilde kullanmasını engelleyecek bir yasa tasarısı teklifi sunmayı planladığını açıkladı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Ulbinaite, düzenlediği basın toplantısında, ülkede reşit olmayanların yüzde 97'sinin her gün internet kullandığını, 13–17 yaş grubunun ise neredeyse yarısının telefonlarını sürekli kontrol ettiğini söyledi.

Ulbinaite, Litvanyalı okul çağındaki çocukların neredeyse yarısının sorunlu sosyal medya kullanımı belirtileri gösterdiğine ve yaklaşık dörtte birinin dijital bağımlılıktan etkilendiğine vurgu yaptı.

Özellikle Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta çevrim içi meydan okumaların oluşturduğu tehlikelere değinen Ulbinaite, bazı vakalarda bunun kendine zarar verme ya da ölüme kadar varabildiğine dikkati çekerek, bu tür olayların Litvanya'da yaşandığını belirtti.

Ulbinaite, uzman tavsiyeleri ve çocuklara yönelik tehditleri inceledikten sonra Litvanya'da dijital yetişkinlik yaşını 16 olarak belirlemeyi önerdiğini dile getirdi.

Çocukların 16 yaşından itibaren sosyal medyaya bağımsız olarak erişmesine izin verileceğini, daha küçük çocuklara ebeveyn veya vasi izni gerekeceğini kaydeden Ulbinaite, önerilerinin çocukların sosyal medyaya erişimi konusunda daha geniş bir tartışma başlatmayı amaçladığını vurguladı.

Dijital Etik Merkezi Başkanı Rasa Jauniskiene ise okullarda cep telefonu yasağı kampanyasının çocuklardaki bağımlılığın gerçek boyutunu ortaya çıkardığının altını çizerek, "Telefonları dolaplara koyduktan sonra gerçekten yardıma ihtiyacı olan çocukları nihayet gördük. Bazıları titriyordu, dolaplara vuruyordu, yerinde duramıyordu. Telefon çocuğun elindeyken bağımlılık geliştiren ve desteğe ihtiyaç duyanları tespit etmek neredeyse imkansız." ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısına göre sosyal medya platformlarının, beyana dayalı bilgiler yerine güvenilir ve teknoloji temelli yaş doğrulama sistemleri uygulaması gerekecek. Kurallara uymayan şirketler idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabilecek ve yetkili kurumlarca denetim sağlanacak.

Kaynak: AA

