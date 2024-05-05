Litvanya\'da Sivil Savunma Güçlerine 10 Bin Kişinin Katılması Bekleniyor

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Litvanya'da, hükümetin kurmayı planladığı ve savaş zamanında faaliyet gösterecek "sivil savunma güçleri"ne 10 bin kişinin katılmasının beklendiği bildirildi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, ülkede savaş zamanı faaliyet göstermek üzere yerel yönetimlere bağlı "sivil savunma güçleri" kurulacak.

Birlikler, silah kullanımı konusunda eğitimli sivillerin yanı sıra daha önce askeri deneyimi olanlardan ve sağlık görevlilerinden oluşacak.

1 Mayıs'ta açılan kayıtlara ilk iki gün başvuruların sayısı 1600'ü geçerken, bu sayının, bitiş tarihi olan 31 Ağustos'a kadar 10 bini bulması bekleniyor.

Basın toplantısında konuşan Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas ise sivil savunma konusunda yeni bir sayfa açtıklarını ifade etti.

Bakanlık, ilk birimlerin eğitimine ekimde başlanacağı bilgisini paylaştı.