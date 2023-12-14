Litvanya\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin 100. yıl dönümü kutlamaları

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında etkinlik yapıldı.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliğince gerçekleştirilen konserde, Türk piyanist Ayşedeniz Gökçin sahne aldı.

Konsere, milletvekilleri, Litvanyalı yetkililer, çok sayıda Büyükelçi ile eğitim, iş ve sanat dünyası temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Barış Tantekin, AA muhabirine, "Bundan yaklaşık 30 yıl önce büyükelçiliğimiz için Vilnius'a getirilen piyano ile Litvanya'nın bağımsızlığını yeniden kazandığı dönemdeki Meclis Başkanı ve ilk geçici Devlet Başkanı Vytautas Landsbergis'in bir mini konser verdiğini biliyoruz. Şimdi aynı piyanoyla genç bir sanatçımızın Büyükelçiliğimizin ev sahipliğinde konser vermesinden büyük mutluluk duyduk. Tüm davetlilerin büyük beğenisini toplayan bu anlamı konser için piyanist Ayşedeniz Gökçin'e teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.