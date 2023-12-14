 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Litvanya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi

Litvanya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlamaları

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk piyanist Ayşedeniz Gökçin'in konseri gerçekleştirildi. Konserde, milletvekilleri, Litvanyalı yetkililer, Büyükelçiler ve sanat dünyasından temsilciler yer aldı.

Litvanya\'da Türkiye Cumhuriyeti\'nin 100. yıl dönümü kutlamaları
14.12.2023 - 20:34,  Güncelleme: 20:35
Abone Ol

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında etkinlik yapıldı.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliğince gerçekleştirilen konserde, Türk piyanist Ayşedeniz Gökçin sahne aldı.

Konsere, milletvekilleri, Litvanyalı yetkililer, çok sayıda Büyükelçi ile eğitim, iş ve sanat dünyası temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Barış Tantekin, AA muhabirine, "Bundan yaklaşık 30 yıl önce büyükelçiliğimiz için Vilnius'a getirilen piyano ile Litvanya'nın bağımsızlığını yeniden kazandığı dönemdeki Meclis Başkanı ve ilk geçici Devlet Başkanı Vytautas Landsbergis'in bir mini konser verdiğini biliyoruz. Şimdi aynı piyanoyla genç bir sanatçımızın Büyükelçiliğimizin ev sahipliğinde konser vermesinden büyük mutluluk duyduk. Tüm davetlilerin büyük beğenisini toplayan bu anlamı konser için piyanist Ayşedeniz Gökçin'e teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Cumhuriyeti, Litvanya, Türkiye, Sanat, Kültür, Diplomasi, Müzik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Litvanya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlamaları - Son Dakika


20:55
CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32
CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu
20:28
Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
19:37
Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:44
Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:27
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Son Dakika
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32 CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu
20:28 Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
19:37 Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:44 Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:27 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
18:01 2 yıl önce İran'a kaçırılan 14 yaşındaki kız Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 21:10:46. #1.12#
SON DAKİKA: Litvanya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement