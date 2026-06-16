Litvanya'da Yeni Hükümet Kuruluyor - Son Dakika
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Litvanya'da Yeni Hükümet Kuruluyor

16.06.2026 14:01
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Mindaugas Sinkevicius, Litvanya'da yeni hükümeti kurma görevini üstlendi ve önemli önceliklerini açıkladı.

Litvanya'da iktidar koalisyonunun yeniden şekillenmesinin ardından Sosyal Demokrat Parti lideri Mindaugas Sinkevicius, başbakan olarak yeni hükümeti kurma görevini üstleneceğini duyurdu.

Sinkevicius, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin birlik ve istikrara ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Yeni hükümetin kurulması sorumluluğunu üstlenme ve başbakan olarak görev yapma konusundaki kararlılığımı teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanlığına mayıs ayında seçilen Sinkevicius, yeni hükümetin önceliklerinin artan fiyatlar ve yaşam maliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki yükünü hafifletmek, sosyal eşitsizlik ve yoksullukla mücadele etmek, ekonomik büyümeyi desteklemek, iş koşullarını iyileştirmek ve sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirmek olacağını belirtti.

Savunma alanının güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Sinkevicius, Litvanya'nın dış politikasının "aktif, tutarlı ve sonuç odaklı" olması gerektiğini kaydetti.

Sinkevicius, 25 Eylül 2025'ten bu yana hükümete başkanlık eden Inga Ruginiene'nin yerini alacak.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, yeni hükümette en az dört bakanlıkta değişiklik yapılması planlanıyor.

Litvanya Sosyal Demokrat Partisinin liderliğindeki yeni koalisyon, Litvanya Çiftçiler ve Yeşiller Birliği ile Litvanya İçin Demokratlar Birliğinden oluşacak. Üç partili koalisyon, 141 sandalyeli parlamentoda 75 milletvekiliyle çoğunluğu elinde bulunduracak.

Koalisyon anlaşmasının bu hafta içinde imzalanması bekleniyor.

Kaynak: AA

Politika, Litvanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Litvanya'da Yeni Hükümet Kuruluyor - Son Dakika

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