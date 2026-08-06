Litvanya: Rusya İHA'larla Saldırı Planlıyor - Son Dakika
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Litvanya: Rusya İHA'larla Saldırı Planlıyor

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Litvanya askeri istihbaratı, Rusya'nın Baltık'ta Ukrayna İHA'ları ile saldırı değerlendirdiğini duyurdu.

Litvanya askeri istihbaratı, Rusya'nın Baltık bölgesindeki kritik altyapıya yönelik saldırılarda, Ukrayna yapımı insansız hava araçlarını (İHA) kullanmayı değerlendirdiğine ilişkin bilgiye sahip olduğunu bildirdi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas, askeri istihbaratın, Rusya'nın Baltık bölgesindeki kritik altyapıya yönelik "kinetik saldırılar" düzenlemeyi değerlendirdiğine ilişkin verilere sahip olduğunu doğruladı.

Rusya'nın olası saldırılarda, sorumluluğu gizlemek amacıyla Ukrayna yapımı İHA'ları kullanmasının muhtemel olduğunu aktaran Kaunas, olası saldırıların hedefleri ya da zamanlamasına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Kaunas, Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna İHA'larının parçalarını yeniden bir araya getirerek çalışır hale getirebileceğini belirterek, bu tür İHA'ların bir "sahte bayrak" operasyonunda kullanılmasının teorik olarak mümkün olduğunu vurguladı.

Litvanya istihbaratının, Rusya'nın bu tür senaryoları değerlendirdiğine işaret eden bilgiler elde ettiğini belirten Kaunas, ülkenin kritik altyapı tesislerinde güvenliğin artırıldığını, ordu ile diğer güvenlik kurumlarının durumu izlemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Rusya'nın böyle bir operasyon başlatma kararı aldığına ya da yakın bir tehdit bulunduğuna dair herhangi bir işaret olmadığına dikkati çeken Kaunas, NATO müttefiklerinin de Rusya'yı bu yönde uyardığını ifade etti.

Kaunas, Litvanya'nın konvansiyonel bir askeri tehditle karşı karşıya olmadığını ve Rusya'nın ülke sınırları yakınında kuvvet yığdığına dair herhangi bir işaret bulunmadığını kaydetti.

NATO'nun doğu kanadındaki bazı ülkelerin liderleri de son dönemde, Rusya'nın ülkelerine yönelik kinetik provokasyonlar hazırlığında olduğuna ilişkin istihbarata sahip olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Uluslararası, Litvanya, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Litvanya: Rusya İHA'larla Saldırı Planlıyor - Son Dakika

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