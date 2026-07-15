Litvanya, Rusya'nın Provokasyonlarına Karşı Uyarıda Bulundu

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, istihbarat bilgilerinin Rusya'nın NATO'nun birliğini test etmek amacıyla Polonya veya Baltık ülkelerinde provokasyonlar planlıyor olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Nauseda, BNS haber ajansına verdiği röportajda, yabancı basında yer alan, Rusya'nın Polonya veya Baltık ülkelerinde kritik altyapıya yönelik farklı yöntemlerle saldırılar hazırlığında olabileceği yönündeki haberleri doğruladı.

İstihbarat servislerinden bu yönde sinyaller aldıklarını ifade eden Nauseda, söz konusu bilgilerin belirli bir yere veya zamana işaret etmediğini belirtti.

Rusya'nın planlama sürecini henüz tamamlamamış olabileceğine işaret eden Nauseda, istihbaratın yalnızca planlama faaliyetleri veya hedeflenen amaç hakkında bilgi sahibi olabileceğini söyledi.

Nauseda, "Elimizde bu yönde bilgiler bulunduğunu inkar edemem. Bunlar geniş çaplı olmayan ancak kritik altyapıya yönelmesi kuvvetle muhtemel hedefli kinetik operasyonlara ilişkin bilgiler." ifadelerini kullandı.

Olası hedefler veya kanıtlara ilişkin ayrıntı vermeyen Nauseda, Litvanya'nın son dönemde ulaştırma ve enerji alanındaki kritik altyapısının korunmasına yönelik önlemleri güçlendirdiğini belirtti.

Nauseda, yetkililerin kritik altyapının işleyişini aksatabilecek farklı saldırı senaryolarına karşı hazırlık yaptığını belirterek, bu tesislerin özellikle Litvanya'nın Avrupa'nın elektrik şebekesiyle senkronizasyonunun sürdürülmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de benzer uyarıda bulunmuş, Polonya topraklarında olası provokasyonlara ilişkin "Rusların bir şeyler planladığına dair güvenilir bilgilere sahibiz. Bunu bildiğimizi açıkça söyleyerek, onları bu girişimlerden etkili şekilde caydırmak istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.