Liu Haixing, ABD-Çin Siyasi Diyaloğu'nda yapıcı görüş alışverişi yapıldığını söyledi

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkanı Liu Haixing, 2026 ABD-Çin Siyasi Diyaloğu toplantısında samimi, derinlemesine ve yapıcı görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Toplantı perşembe günü "Yeni Çağda ABD-Çin İlişkileri: Değişen Asya-Pasifik ve Dünyada Doğru Yaklaşımı Arayış" temasıyla Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi.

Liu, istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir bir Çin-ABD ilişkisinin sadece iki halkın çıkarlarına hizmet etmekle kalmayıp, aynı zamanda Asya-Pasifik bölgesinde ve dünyada barış ve refah için önemli bir güvence sağladığını belirtti.

Liu, iki tarafa da karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini savunma, yeni dönemde iki büyük ülkenin iyi geçinmesinin doğru yolunu bulmak üzere çalışma ve stratejik istikrara dayalı yapıcı bir Çin-ABD ilişkisinin temelini ortaklaşa güçlendirme çağrısı yaptı.

ABD temsilcileri ise Çin-ABD ilişkilerinin önemli bir dönüm noktasında bulunduğunu söyledi. ABD'li temsilciler, Asya-Pasifik bölgesine ve dünyaya istikrar ve kalkınma ivmesi kazandırmak üzere diyalog ve etkileşimin güçlendirilmesi, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin genişletilmesi ve ABD-Çin ilişkilerinin uzun vadeli, istikrarlı ve sağlıklı şekilde gelişimi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Etkinliğe, ABD'deki siyasi partilerin ve strateji ve iş dünyasının temsilcilerinin yanı sıra Çin'deki ilgili devlet kurumları, yerel yönetimler, düşünce kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.