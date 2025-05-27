Liverpool'da Kutlama Sırasında Araç Kalabalığa Daldı

İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir aracın kalabalığa dalması sonucu 47 kişi yaralandı.

Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Jenny Sims, Kuzey Batı Ambulans Servisi Sözcüsü Dave Kitchin, Merseyside Yangın ve Kurtarma Servisi İtfaiye Şefi Nick Searle, Liverpool'da bir aracın kalabalığın arasına daldığı olayın ardından basın toplantısı düzenledi.

Sims, geçit töreni sona ererken Liverpool şehir merkezindeki Water Street'te bir aracın yayalara çarptığı haberini aldıklarını belirterek, "Çok sayıda kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, hastanede tedavi gerektirmeyen her yaştan çok sayıda kişi de olay yerinde tedavi edildi." dedi.

Jenny Sims, yaralılara ve ailelerine destek olmak üzere uzman ekiplerin olay yerinde bulunduğunu bildirdi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Sims, söz konusu olayın ardından, Liverpool bölgesinden 53 yaşında beyaz İngiliz bir erkeğin gözaltına alındığını belirterek, "Bu kişinin aracın sürücüsü olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Olay terörizm olarak değerlendirilmiyor

Sims, olayla ilgili kapsamlı soruşturmaların devam ettiğini vurgulayarak, halkın sosyal medyada spekülasyon yapmaması ya da yanlış bilgi yaymamasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Sims, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun münferit bir olay olduğuna inandığımızı ve şu anda bu olayla ilgili olarak başka kimseyi aramadığımızı size söyleyebilirim. Olay terörizm olarak değerlendirilmemektedir. İnsanlardan olayla ilgili üzücü görüntüleri internette paylaşmaktan kaçınmalarını ve lütfen her türlü bilgiyi doğrudan soruşturma ekibimizle paylaşmalarını rica ediyoruz."

Kuzey Batı Ambulans Servisi Sözcüsü Dave Kitchin de olayda yaralanan 20 kişinin hafif yaralanmalar nedeniyle ayakta, 27 kişinin de ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Hastaneye kaldırılanlardan 1'i çocuk iki kişinin ağır yaralandığını kaydeden Kitchin, bisikletli bir sağlık görevlisine de araç çarptığını ancak yaralanmadığını ifade etti.

"3 yetişkin ve 1 çocuk aracın altından çıkarıldı"

Merseyside Yangın ve Kurtarma Servisi İtfaiye Şefi Searle de olay yerine vardıklarında çok sayıda yaralı olduğunu ve 4 kişinin aracın altında sıkıştığını aktardı.

Searle, 3 yetişkin ve 1 çocuğun aracın altından çıkarıldığını ve ambulansa taşındığını ifade etti.

Liverpool'da bir araç geçit töreni sırasında kalabalığın arasına daldı

İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir araç kalabalığın arasına dalmıştı.

Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar, şehrin sokaklarını doldurmuştu.

Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda polis olaya müdahale etmişti.

Merseyside Polisinden ilk yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Merseyside Polisi Sözcüsü, daha sonra yaptığı açıklamada, Liverpool'da kutlama yapan taraftarların arasına bir aracın kalabalığa dalmasının ardından 53 yaşında beyaz bir İngiliz erkeğin gözaltına alındığını bildirmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir aracın taraftarların arasına daldığı olayda çok kişinin yaralandığı görüldü. Ayrıca, taraftarların, sürücünün gözaltına alınması sırasında aracın etrafını çevrelediği ve taraftarların sürücüye saldırmaya çalıştığı görüntülere yansıdı.