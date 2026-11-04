Liverpool maçı gecesi Marmaray, Söğütlüçeşme\'den 00.06\'da ek sefer yapacak

Liverpool maçı gecesi Marmaray, Söğütlüçeşme'den 00.06'da ek sefer yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaray, Fenerbahçe-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı dolayısıyla Söğütlüçeşme'den saat 00.06'da hareket edecek Pendik varışlı ek sefer düzenleyeceğini duyurdu. Duyuru, Marmaray'ın resmi X hesabından yapıldı.
(ANKARA) - Marmaray, bu akşam oynanacak Fenerbahçe- Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması dolayısıyla Söğütlüçeşme'den saat 00.06'da hareket edecek ek sefer düzenleneceğini duyurdu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında İngiltere'nin Liverpool takımıyla karşılaşacak. Marmaray'ın resmi X hesabından yapılan duyuruda maç dolayısıyla Söğütlüçeşme'den saat 00.06'da hareket edecek Pendik varışlı ilave tren seferi düzenleneceği belirtildi.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?