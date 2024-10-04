Liz Cheney, Harris'i Destekledi

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Cumhuriyetçi Parti'nin önemli isimlerinden eski Kongre üyesi Liz Cheney, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı.

Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden eski Temsilciler Meclisi üyesi Cheney, Wisconsin'de düzenlenen mitinge Harris ile katıldı.

Cheney, mitingde yaptığı konuşmada, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump yerine Demokrat aday Harris'e destek vereceğini açıkladı.

Hayatında daha önce Demokrat bir adaya hiç oy vermediğini söyleyen Cheney, "Oyumu gururla Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e atacağım." ifadesini kullandı.

Cheney, Trump'ın bazı eylemlerinin siyaset sahnesinde şiddete neden olduğunu savunarak, "Şiddet bizi kimin yönettiğini belirleyemez ve belirlememeli, sadece seçmenler belirler." şeklinde konuştu.

Trump'ın başkanlığı döneminde parti içinde Trump'ın bazı eylemlerine karşı muhalif açıklamalarıyla dikkati çeken Cheney, özellikle 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını dolayısıyla Trump'ı suçlamıştı.