Lizbon\'da Su Krizi: Kesintiler Başladı

LİZBON, 12 Temmuz (Xinhua) -- Portekiz'in başkenti Lizbon'un güneyindeki Almada belediyesinde aşırı sıcaklar nedeniyle artan su tüketimi, bölge sakinlerini ve turistleri ciddi bir su kriziyle karşı karşıya bıraktı. Yetkililer, onlarca mahallede gece saatlerinde su kesintisine gitmek zorunda kaldı.

Belediye konseyinin su rezervlerinin yenilenmesini hedefleyen karne uygulaması kapsamında, pazar günü yerel saatle 22.00-06.00 arasında Almada'nın 11 bölgesine su verilmeyecek.

Hafta başından bu yana farklı mahallelerde dönüşümlü olarak benzer gece kesintileri uygulandı.

Kıyıdaki tatil beldesi Costa da Caparica, su krizinden en fazla etkilenen yerler arasında bulunuyor. Su krizi, ülkenin ana turizm merkezlerinden biri olan bölgede ticaret ve turizmi ciddi şekilde etkiliyor.

Almada belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetleri birimi pazartesi günü acil durum planını devreye sokarak bir kriz masası oluşturdu. Durumun kötüleşmesi üzerine çarşamba günü itibarıyla belediyede alarm durumu ilan edildi.