Lodos Bozcaada seferlerini iptal etti, Gökçeada'da bazı seferler yapılamayacak

Lodos Bozcaada seferlerini iptal etti, Gökçeada'da bazı seferler yapılamayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de lodos fırtınası deniz ulaşımını aksatıyor. GESTAŞ, Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini, Kabatepe-Gökçeada hattında ise bazı saatlerde sefer yapılamayacağını açıkladı.
GÖKÇEADA VE BOZCAADA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ
Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe- Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00 seferleri, Gökçeada'dan ise saat 07.00 ile 11.00 seferleri yapılamayacak.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?