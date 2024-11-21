Lodos Fırtınası Seferleri İptal Etti

Çanakkale- Kilitbahir seferleri lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi
ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri iptal edildi. Fırtına nedeniyle dev dalgalar kordon boyunda sahili adeta dövdü.
Çanakkale Boğazı'nda saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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