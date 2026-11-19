Üsküdar'da lodos etkisi: Kıyıya vuran dev dalgalar sahildekileri ıslattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da dün gündüz saatlerinde başlayan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Üsküdar sahilinde denizde metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar kıyıya vurdu, sahilde yürüyüş yapanlar ıslandı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından etkili olan lodosta bazı vatandaşlar, dalgaları Kız Kulesi ile birlikte cep telefonlarıyla kaydetti.
İSTANBUL'da etkili olan lodosun ardından metrelerce yükselen dalgalar kıyıya vurdu. Üsküdar sahilinde yürüyenler, dalgaların kıyıya vurması üzerine ıslandı.
LODOS GECE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün gündüz saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos, gece de etkisini sürdürdü. Üsküdar sahilinde lodosun etkisiyle denizde metrelerce dalgalar oluştu. Sahilde yürüyenler, kıyıya vuran dalgalarla ıslandı.
DALGALARI KIZ KULESİ İLE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLEDİLER
Bazı kişiler de Kız Kulesi ile birlikte oluşan dalgaları cep telefonları ile görüntüledi. Kentte lodos etkisini sürdürüyor.
Kaynak: DHA
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