LOGISTECH İzmir\'de başladı, Ticaret Bakanlığı yetkilisi 13 destek kalemini anlattı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen LOGISTECH'te lojistik sektörünün geleceği ve Ticaret Bakanlığı destekleri ele alındı. Bakanlık destekleri, hava kargonun dönüşümü ve dijitalleşmenin sektöre etkileri değerlendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen LOGISTECH 5. Uluslararası Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. 9 Ekim'e kadar devam edecek fuar, ilk gününde sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gördü. Fuar kapsamında sektörün gündemindeki konuların ele alındığı oturumlar da düzenleniyor. İlk oturumda, "Ticaret Bakanlığı Lojistik Sektör Destekleri ve Uluslararası Hizmet Ticaretinin Geliştirilmesine Yönelik Bakanlık Çalışmaları" başlığı ele alındı.

Oturumda konuşan T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Karakaş, lojistik sektörünün uluslararası hizmet ticaretindeki yeri ve bakanlık tarafından sunulan destek mekanizmaları hakkında bilgi verdi. Karakaş, lojistik sektörünün geçtiğimiz yıl 42,4 milyar dolarla Türkiye'nin hizmet ihracatında turizmin ardından ikinci sırada yer aldığını belirterek, sektörün küresel pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasının önemine dikkat çekti.

"FİRMALARIMIZIN YURT DIŞINA AÇILMASINI DESTEKLİYORUZ"

Bakanlığın lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik çok sayıda destek mekanizması bulunduğunu belirten Karakaş, "Firmalarımızın yurt dışına açılmasını ve uluslararası pazarlarda daha güçlü hale gelmesini destekliyoruz. Bu kapsamda marka tescil ve koruma giderlerinden pazara giriş belgelerine, yurt dışındaki birimlerden reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine kadar farklı alanlarda desteklerimiz bulunuyor" dedi.

Karakaş, firmaların uluslararası fuarlara katılımına yönelik bireysel ve milli katılım desteklerinin de bulunduğunu belirterek, "Bakanlığımız Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) Programı ile küresel lojistik ağların kurulması, istihdamın desteklenmesi ve lojistik altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor" diye konuştu.

HEDEF ÜLKELERDE DESTEK ORANI YÜZDE 70'E ÇIKIYOR

Yurt dışına yönelik ticaret heyetlerinin de Bakanlık tarafından desteklendiğini aktaran Karakaş, "Yurt dışına götürülen heyetler kapsamında konaklama, uçak bileti ve B2B görüşmeleri gibi giderler destekleniyor. Bakanlığımızın belirlediği hedef ülkelerde ise bu destek oranları daha yüksek uygulanıyor. Normal destek oranının yüzde 50 olduğu bazı kalemlerde hedef ülkeler için destek oranı yüzde 70'e kadar çıkabiliyor" şeklinde konuştu.

Karakaş, 2026 yılı için belirlenen 60 hedef ülkenin Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika bölgelerine yayıldığını belirterek, "Firmalarımızın hangi pazarlara yönelmeleri gerektiği konusunda hedef ülkeler önemli bir yol gösterici niteliğinde" dedi.

LOJİSTİK SEKTÖRÜNE 13 FARKLI DESTEK KALEMİ

Yusuf Karakaş, lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik 13 farklı destek kalemi bulunduğunu belirterek, acente komisyonu, belgelendirme, yurt dışı birim giderleri, reklam, tanıtım ve pazarlama, etkinlik katılımı, iş gücü geliştirme ve uluslararası kuruluşlara üyelik gibi alanlarda destek sağlandığını söyledi. Firmaların ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, istihdam, tanıtım ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerine de destek verildiğini belirten Karakaş, bu projelerde destek oranının yüzde 75'e, proje başına destek tutarının ise 43 milyon TL'ye kadar çıkabildiğini ifade etti.

Desteklerin temel hedefinin Türk ürünlerinin hedef pazarlara doğru zamanda, doğru noktaya ve rekabetçi maliyetlerle ulaştırılmasını sağlamak olduğunu ifade eden Karakaş, firmaların uluslararası pazarlardaki görünürlüğünün artırılmasının da önem taşıdığını vurguladı.

HAVA KARGO ENDÜSTRİSİNİN GELECEĞİ KONUŞULDU

LOGISTECH'te düzenlenen ikinci oturumda, "Değişen Küresel Dinamikler Karşısında Hava Kargo Endüstrisi: Dijitalleşme, Dayanıklılık ve Geleceğe Bakış" başlığı ele alındı.

Lufthansa Cargo Türkiye, Romanya ve Moldova Genel Müdürü Hasan Hatipoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, küresel ticarette yaşanan değişimlerin hava kargo sektörüne etkileri, dijitalleşmenin sektöre sunduğu fırsatlar, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ve hava kargo taşımacılığının geleceği değerlendirildi. Oturumda LOJİDER Yönetim Kurulu Üyesi Alp Tuğhan, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Havayolu Çalışma Grubu Başkanı Cenker Ural ile Türk Hava Yolları A.O. İzmir Kargo Müdürü Ozan Belge konuşmacı olarak yer aldı.

"HAVA KARGO, GLOBAL TİCARETİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLDU"

Türk Hava Yolları A.O. İzmir Kargo Müdürü Ozan Belge, hava kargo sektörünü kalıcı olarak değiştiren en önemli dinamiklerden birinin son 15 yılda küresel tedarik zincirlerinin güçlenmesi olduğunu belirterek, sektörün e-ticaretle birlikte önemli bir dönüşüm yaşadığını söyledi.

Belge, "Bizi kalıcı olarak değiştiren en önemli dinamiklerden biri, son 15 yılda dünyada global tedarik zincirinin güçlenmesi oldu. Tedarik zincirinde hava kargo taşımacılığı daha fazla kullanılmaya başladı. Özellikle sektör e-ticarete doğru evrildi. Hava taşımacılığı, global ticaretin önemli bir parçası haline geldi" dedi.

"E-TİCARETLE BİRLİKTE İHTİYAÇLAR VE BEKLENTİLER ÇOK DEĞİŞTİ"

UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Havayolu Çalışma Grubu Başkanı Cenker Ural ise hava kargo sektöründeki dönüşümün temel dinamikleri arasında jeopolitik gelişmeler, e-ticaret ve teknolojinin öne çıktığını ifade etti. Jeopolitik gelişmelerin hava kargo ve havacılık sektörüne etkisine değinen Ural, "En temel dinamiğimiz jeopolitik gelişmeler. Savaşlar kimi zaman olumlu, kimi zaman olumsuz etkiler yaratıyor. Ancak havacılık sektörü bundan hep olumlu etkileniyor" diye konuştu.

E-ticaretin sektörün dönüşümünde önemli bir rol oynadığını belirten Ural, "İkinci aşamada e-ticaret var. İhtiyaçlar ve beklentiler çok değişti. Küçük paketler bile önemli hale geldi. Tüketicilerin ihtiyaçları çok arttı ve müşteri artık çok daha fazla sorguluyor. E-ticaret bizim için çok önemli" dedi.

Ural, teknolojinin de hava kargo sektörünün geleceğinde belirleyici olduğunu vurgulayarak, "Üçüncü konu teknoloji ve dijitalleşme. Bu alanda çok önemli adımlarımız var. Bu teknolojileri süreçlerimize entegre etmek bizim önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

"ESNEK DÜŞÜNMEK ÖNEMLİ"

LOJİDER Yönetim Kurulu Üyesi Alp Tuğhan ise lojistik sektöründe değişen koşullara hızlı uyum sağlayabilmenin ve alternatif çözümler geliştirebilmenin önemine dikkat çekti. Sektörün yalnızca bir ürünü bir noktadan diğerine taşımaktan ibaret olmadığını belirten Tuğhan, "Kendimizi sürekli geliştirmek zorundayız. Bir ürünü bir yerden bir yere taşımaktan öte, bu ürünü taşırken kullandığımız araçta bir sorun yaşandığında buna hızlıca çözüm üretmek de bizde alternatifli bir zihin yarattı. Şu an bu altyapıyla çalışıyoruz" dedi.

Lojistik sektöründe esnek düşünmenin önemine vurgu yapan Tuğhan, "Değiştiremeyeceğimiz tek şey alternatifli çözümler yaratmaktır. Bunun için de esnek düşünebilme donanımına sahip olmak çok önemli" ifadelerini kullandı.