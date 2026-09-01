Londra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu - Son Dakika
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Londra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

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İngiltere'nin başkenti Londra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyona Büyükelçi Osman Koray Ertaş, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Özgür Dündar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan ile çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı.

Resepsiyonun açılışında şehitler ve Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenler için saygı duruşu gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükelçi Ertaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Ertaş, burada yaptığı konuşmada Girne açıklarındaki gemi kazasında hayatını kaybedenleri anarak, taziyeleri için İngiliz makamlarına teşekkür etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de önemli bir zafer kazandığını belirten Ertaş, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücü ve milli savunma sanayisinin artan kabiliyetleriyle gurur duyduklarını ifade etti.

Savaş ve çatışmaların uluslararası gündeme damga vurduğu bir dönemde, Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede ve ötesinde barış ve istikrara katkıda bulunmayı sürdürdüğünü kaydeden Ertaş, Türkiye-İngiltere ilişkilerine de değinerek, iki ülke arasındaki ortaklığın özellikle savunma, güvenlik ve savunma sanayisi alanlarında derinleştiğini anlattı.

Ertaş, iki ülke arasında geçen yıl yapılan Typhoon savaş uçaklarının tedarikine ilişkin anlaşma ile NATO Ankara Zirvesi sırasında imzalanan Güvenlik ve Savunma Ortaklığı'nın somut örnekleri olduğunu söyledi.

Albay Dündar'ın da bir konuşma yaptığı resepsiyon, konuşmaların ve ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, İngiltere, Diplomasi, Savunma, Güncel, Londra, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu - Son Dakika

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