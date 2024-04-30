Londra'da kılıçlı saldırganın ev ve çevredeki kişilere saldırısı: 5 yaralı - Son Dakika
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Londra'da kılıçlı saldırganın ev ve çevredeki kişilere saldırısı: 5 yaralı

Londra\'da kılıçlı saldırganın ev ve çevredeki kişilere saldırısı: 5 yaralı

Londra'nın kuzey doğusundaki Heinault'ta kılıçlı bir kişinin bir eve ve çevresindeki kişilere saldırması sonucu ikisi polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı ve olayın terör saldırısı olmadığı değerlendirildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılacak.

30.04.2024 13:10  Güncelleme: 13:13
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İngiltere'nin başkenti Londra'da kılıçlı bir kişinin bir eve ve çevresindeki kişilere saldırması sonucu ikisi polis memuru 5 kişi yaralandı.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 06.54'te kentin kuzey doğusundaki Heinault'ta elinde kılıçla bir kişi, aracıyla bir eve geldi.

Eve ve çevresindeki vatandaşlara saldıran kişi, ikisi polis memuru olmak üzere 5 kişiyi kılıcıyla yaraladı.

Gözaltına alınan saldırganın 36 yaşında olduğu açıklandı.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Ade Adelekan, yaptığı açıklamada, bölge halkı için tehdidin sona erdiğini açıkladı.

Adelekan, başka şüphelilerin bulunmadığını belirterek olayın terör saldırısı olmadığını değerlendirdiklerini aktardı.

Öte yandan İçişleri Bakanı James Cleverly, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşmama çağrısı yaptı.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ise bölgede devriye sayısının artırılacağını açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Londra'da kılıçlı saldırganın ev ve çevredeki kişilere saldırısı: 5 yaralı - Son Dakika

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