Londra'da Kudüs Günü Protestosu

15.03.2026 22:18
İngiltere'de Kudüs Günü yürüyüşü yasaklandı, protestocular sokaklarda toplandı ve karşıt gösteriler oldu.

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un yasaklama kararına rağmen başkent Londra'da Kudüs Günü kapsamında protesto gösterisi düzenlendi.

Yürüyüşü organize eden İslami İnsan Hakları Komisyonu (IHRC), Kudüs Günü yürüyüşünün yasaklanmasının ardından başkentteki Albert Embankment bölgesinde toplanarak protesto düzenledi. Eyleme çok sayıda Filistin destekçisi katıldı.

Protestocular, "Ellerini İran ve Lübnan'dan çek", "Tarihin doğru tarafında olmayı seç" ve "Gazze'deki soykırıma son verin" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler ayrıca, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı dalgasının ilk gününde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin fotoğraflarının ve isimlerinin yazılı olduğu pankart açtı.

Eylem sırasında İran, Lübnan, Irak ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak Gazze ve İran'a yönelik saldırılara tepki gösterdi.

İran'daki hükümete karşıt bir grup ve İsrail yanlıları da yolun diğer tarafında karşıt gösteri düzenledi.

Yaklaşık 1000 İngiliz polisi bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

"Polis siyonist lobinin baskısına boyun eğdi"

IHRC tarafından yapılan yazılı açıklamada, Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'nın Kudüs Günü yürüyüşünü yasaklama kararının şiddetle kınandığı belirtildi.

Yasak kararına karşı hukuki yollara başvurulacağı aktarılarak kararın kabul edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Polis, korkusuz ve tarafsız polislik ilkesini utanmazca terk etti ve siyonist lobisinin baskısına boyun eğdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Metropolitan Polis Teşkilatının IHRC hakkında kanıtsız iddialar dile getirdiği belirtilerek, "Metropolitan Polisi, hiçbir kanıt olmadan IHRC hakkındaki siyonist söylemleri utanmazca tekrarlıyor. Kanıt sunamazlar çünkü ortada hiçbir kanıt yok. Biz bağımsız bir sivil toplum kuruluşuyuz." denildi.

Ayrıca, açıklamada, yasak kararının güvenlik gerekçesiyle alınmadığı ileri sürülerek, "Bu karar aslında siyasi karardır. Londra halkının güvenliği için alınmış karar değildir." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Mahmood, Kudüs Günü yürüyüşünü yasakladı

İngiltere İçişleri Bakanı Mahmood, Londra Metropolitan Polis Teşkilatının kentte yapılması planlanan Kudüs Günü yürüyüşünün yasaklanması yönündeki talebini kabul etmişti.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Ade Adelekan, yürüyüşün çok sayıda karşı protesto ve yüksek gerilim nedeniyle kamu düzenini bozma riski taşıdığını belirterek, yasak talebinde bulunduklarını açıklamıştı.

Polis, yasağa rağmen yapılacak toplantı ve yürüyüşlerin de suç sayılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İngiltere, Güvenlik, Güncel, Londra, Kudüs, Son Dakika

