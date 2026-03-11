Londra'da Kudüs Günü Yürüyüşü Yasaklandı - Son Dakika
Londra'da Kudüs Günü Yürüyüşü Yasaklandı

11.03.2026 14:33
İngiltere İçişleri Bakanı, Kudüs Günü yürüyüşünün yasaklanmasını onayladı. IHRC ise eyleme devam edecek.

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, Londra polisinin kentte bu hafta sonu yapılması planlanan Kudüs Günü yürüyüşünün İran yanlısı bir grup tarafından organize edildiği gerekçesiyle yaptığı yasaklama talebini kabul etti.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Ade Adelekan, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Mart'ta Londra'da yapılması planlanan Kudüs Günü yürüyüşü ve karşı protestolarla ilgili İçişleri Bakanı Mahmood'a yasaklama yönünde talepte bulunduklarını kaydetti.

Adelekan, söz konusu eylemlerin 11 Mart-11 Nisan'da 1 ay boyunca yapılmaması yönünde karar aldıklarını da belirterek, "(Yürüyüş) İran'da ortaya çıkması ve Londra'da İran rejimini destekleyen İslami İnsan Hakları Komisyonu (IHRC) tarafından düzenlenmesi nedeniyle tartışmalı bir olaydır." ifadelerini kullandı.

Londra polisinin 2012'den beri böyle bir karar almadığını hatırlatan Adelekan, İran rejimi karşıtı ya da yanlısı eylemlere bu zamana kadar izin verildiğini aktararak, "Değerlendirmelerimize göre bu yürüyüş önemli riskler taşıyor. Katılacak çok sayıda insanı, düzenlenecek çok sayıda karşı eylemi ve gruplar arasındaki yüksek gerilimi hesaba katmak zorundayız." görüşlerini aktardı.

İran'ın Orta Doğu'daki İngiltere'nin müttefiklerine ve İngiliz çıkarlarına saldırmasının da dikkate alındığını vurgulayan Adelekan, İran'ın İngiltere topraklarında güvenlik tehdidi oluşturan faaliyetlerde bulunduğunu bildirdi.

Yasağa uymamak suç sayılacak

Adelekan, tüm riskleri ele aldıkları zaman yürüyüşün yaralanmalara ve mala zarar vermelere sebep olacak şekilde kamu düzenini bozma potansiyeli olduğunun altını çizdi.

Geçmiş Kudüs Günü yürüyüşlerinde terör örgütlerine destek ve antisemitik söylem suçlamalarıyla çok sayıda gözaltı yapıldığını anımsatan Adelekan, riski azaltmak için bu yönde bir görüş belirttiklerini kaydetti.

Adelekan, Londra polisi tarafından yapılan talebin İçişleri Bakanı Mahmood tarafından onaylandığını, karara rağmen yapılacak toplantı ve yürüyüşlerin suç sayılacağını da sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı Mahmood, Adelekan'ın açıklamasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaparak, "Londra Metropolitan Polisinin Kudüs Günü yürüyüşünü yasaklama talebini onayladım. Büyüklüğü ve karşı eylemlerle kamu düzenini ciddi şekilde bozacak yürüyüşü engellemenin doğru olduğunu düşünüyorum. Polis, kararı çok sıkı bir şekilde uygulayacak. İfade özgürlüğünü barışçıl şekilde kullanmak yerine nefreti ve ayrımcılığı yayanlara karşı yasaların tüm gücü kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

IHRC, yasak kararına rağmen eylem yapacak

Yürüyüşü organize eden IHRC, yasak kararına tepki gösteren bir açıklama yayımlayarak Kudüs Günü etkinliğinin planlandığı gibi gerçekleştirileceğini duyurdu.

Açıklamada yürüyüş yerine İçişleri Bakanlığı önünde toplanarak eylem gerçekleştirileceği belirtilirken, yasal yollara da başvurulacağı bilgisi paylaşıldı.

IHRC'nin İran yanlısı olduğuyla ilgili iddiaların reddedildiği açıklamada, "Polis, korkusuz ve tarafsız polislik ilkesini utanmazca terk etmiş ve siyonist lobisinin baskısına boyun eğmiştir. Metropolitan Polisi, hiçbir kanıt olmadan IHRC hakkındaki siyonist söylemleri utanmazca tekrarlıyor. Kanıt sunamazlar çünkü ortada hiçbir kanıt yok. Biz bağımsız bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bu karar aslında siyasi bir karardır. Londra halkının güvenliği için alınmış bir karar değildir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

14:25
