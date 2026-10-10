İngiltere'nin başkenti Londra'daki His Majesty's Tiyatrosu'nda, "Operadaki Hayalet" müzikalinin West End'deki ilk gösteriminin 40. yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik, 9 Ekim 2026'da gerçekleştirildi.
LONDRA, 10 Ekim (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'daki His Majesty's Tiyatrosu'nda, "Operadaki Hayalet" müzikalinin West End'deki ilk gösteriminin 40. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, 9 Ekim 2026. (Fotoğraf: Zhao Jiasong/Xinhua)
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10.10.2026 12:53:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Londra'da Operadaki Hayalet'in West End prömiyerinin 40. yılı kutlandı - Son Dakika
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