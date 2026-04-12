Londra'da Palestine Action Eylemi: 523 Gözaltı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 03:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'da Palestine Action destek eyleminde 523 kişi gözaltına alındı, yaşları 18 ile 87 arasında değişiyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail ile iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan "Palestine Action" grubuna destek eyleminde 523 kişi gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada "Palestine Action" grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösteren yüzlerce kişinin kentte dün gerçekleştirdiği oturma eylemine ilişkin son veriler paylaşıldı.

Polis, dün önce 92, sonra da 212 olarak açıkladığı gözaltı sayısının günün sonunda 523'e ulaştığını belirtirken, gözaltına alınanların en gencinin 18, en yaşlısının ise 87 yaşında olduğunu bildirdi.

Kentin ünlü Trafalgar Meydanı'nda dün yapılan eylemde göstericiler, ülkede İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemler düzenleyen Palestine Action grubunun hükümet kararıyla Temmuz 2025'te terör örgütü ilan edilerek yasaklanmasını protesto etmişti.

"Soykırıma karşıyım Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıdığı için "yasaklı örgüte destek" suçlamasıyla gözaltına alınan eylemciler arasında ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack'ın kurucusu Robert Del Naja da yer almıştı.

Grup, İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınıyor

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerde üretimi veya çalışmaları durduran eylemler gerçekleştiren Palestine Action, son olarak Haziran 2025'te İngiltere'nin Brize Norton Hava Üssü'nde düzenlediği eylemle gündeme gelmişti.

Palestine Action aktivistleri, üsse telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı.

Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, Temmuz 2025'te de grup yasaklanmıştı. O tarihten sonra yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürdüren "Defend Our Juries" adlı grup, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"İfade özgürlüğünün engellendiği" gerekçesiyle yapılan eylemlerde binlerce gösterici, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıyarak kendilerini kasten gözaltına aldırmıştı.

İngiliz yasalarının 14 yıla kadar hapis cezası öngördüğü "yasaklı örgüte destek vermek" suçunu kasten işleyen eylemciler arasında çoğunlukla yaşlı İngilizler yer almıştı.

İngiliz Yüksek Mahkemesi, 13 Şubat'ta Palestine Action grubunun İçişleri Bakanlığı kararıyla yasaklı örgüt ilan edilmesini kanuna aykırı bularak, yasağın kaldırılmasına hükmetmişti.

Ancak hükümete temyiz hakkı verildiği için yasağın kaldırılması gerçekleşmemiş, Londra Metropolitan Polisi, gruba destek veren kişileri gözaltına almaya devam edeceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Londra, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 04:31:46. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.