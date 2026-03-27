Londra'da Polis Memuruna Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Londra'da Polis Memuruna Saldırı

Londra\'da Polis Memuruna Saldırı
27.03.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Al Jazeera muhabirlerine saldıran polis memuru David Soffer'in kimliği belirlendi.

Londra'da Al Jazeera muhabirlerine sözlü saldırıda bulunan kişinin Londra Metropolitan Polis Teşkilatında görevli polis memuru David Soffer olduğu ortaya çıktı.

İngiliz Declassified UK sitesi, 23 Mart'ta Londra'nın kuzeyindeki "Hatzola" adlı Yahudi kuruluşa ait 4 ambulansın kundaklandığı olayla ilgili haber yaparken çevredekilerin tepki gösterdiği Al Jazeera muhabirlerine Arapça ve İbranice hakaret eden kişinin kimliğini belirledi.

Gazetecilere Arapça ve İbranice "eşek" ve "köpek" diyerek hakarette bulunan kişinin Londra Metropolitan Polis Teşkilatında görevli polis memuru Soffer olduğu tespit edildi.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, Soffer'ın o gün görevde olmadığı, konunun gerekli disiplin kurullarına iletildiği bildirildi.

Açıklamada, "Basın özgürlüğü ve gazetecilerin kışkırtma ve saldırıya maruz kalmadan işlerini yapabilmesi, bizim için çok önemlidir. Alandaki polis memurları olaya müdahale etti ancak gazetecilerin uzun süre zor durumda kalarak olay yerini terk etmek zorunda kaldığının da farkındayız." ifadeleri kullanıldı.

Londra'nın kuzeyinde Yahudilerin yoğun yaşadığı Golders Green bölgesinde 23 Mart'ta meydana gelen olayda Yahudi kuruluşuna ait 4 ambulans kundaklanmıştı. Çevredekiler, olayın ardından bölgeye haber yapmaya gelen Al Jazeera muhabirlerine tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Güncel, Londra, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'da Polis Memuruna Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 16:25:59. #7.13#
SON DAKİKA: Londra'da Polis Memuruna Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.