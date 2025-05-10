Londra\'da Türk Savunma Sanayi Buluşması

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları" Türk savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri ile ülkede yaşayan Türk öğrenci, sektör çalışanları ve profesyonelleri bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Akademi'nin Türkiye'deki şirket temsilcileri ile yurt dışındaki Türk öğrenci, profesyonel ve sektör çalışanlarını bir araya getirmeyi amaçladığı etkinlik Londra'daki bir otelde başladı.

Daha önce Hollanda ve Almanya'da da düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş ile çok sayıda Türk savunma sanayi şirketi temsilcisi katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Büyükelçi Ertaş, "Bu proje, sadece beyin gücünü ülkemize çekmek için yapılmış bir girişim değil. Bunun çok ötesinde, kamu ve özel sektör paydaşlarının, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve gençlerimizin yanında olduğunu gösteren çok önemli bir proje." diye konuştu.

Ertaş, yurt dışında yaşayan, çalışan veya eğitim alan Türklerin önemli bir değer olduğunu belirtirken, savunma sanayisinin de ülkesine, ailesine ve toplumuna katkıda bulunmak isteyenler için ideal bir alan olduğunu vurguladı.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Karataş ise etkinlikte "Milli Yetkinlik Hamlesi" başlıklı sunum yaptı.

Sektörde yetkinlik bazında değerlendirmenin önemine işaret eden Karataş şunları söyledi:

"Havada, karada, denizde, deniz altında ve atmosfer üstünde platformlar ve sistemler kurmak zorundasınız. Tüm bu platformlar yerli ve milli olmalı. Hepsi seri üretime geçirdiğiniz platformlar olmalı. Bunlar üzerinde belli sistemler çalışmalı. Bunlar birbiriyle doğru etkileşimde bulunabilmeli. Her türlü hava, deniz üstü, deniz altı ve kara şartlarında çalışabilmeli, çevresel test koşullarını geçebilmeli. Allah'a şükür yüzde 80'lere gelen yerli ve millilik oranıyla, Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesi ve savunma sanayi ekosistemimizin büyük çabasıyla belirli bir noktaya geldik. Daha da iyi olacak. Artık dünyada küresel bir oyuncuyuz."

Karataş, savunma sanayinin güvenlik dışında konulara da etki ettiğini belirtti. Bunlar arasında teknoloji geliştirmeyi de gösteren Karataş, savunma sanayinde platformlar ve sistemler geliştirdikçe sivil alanda da endüstrinin geliştiğini anlattı.

Savunma sanayi alanında çalışan sayısında hedef 2028'de 158 bin

Karataş, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde onaylanan 1100 proje olduğunu hatırlatırken bunların bir kısmının araştırma geliştirme sürecinde bir kısmının ise seri üretim aşamasında olduğunu söyledi.

Savunma sanayinin geldiği noktadan söz eden Karataş, bileşenler arasında büyük firmalardan üniversitelere, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın ortağı olduğu 6 şirketten Milli Savunma Bakanlığına bağlı şirketlere kadar çok sayıda ortak bulunduğunu anlattı.

Karataş, "Savunma sanayindeki bir platformu gördüğünüzde arkasında böyle bir güç var. Bu güç birbirini tamamlamak zorunda. Savunma sanayini diğer sektörlerden ayıran en temel özelliği, imza atana kadar şirketlerin rekabet etmesi, imzadan sonra herkesin birbirini tamamlamak zorunda olmasıdır." diye konuştu.

Türk savunma sanayisinin 180'den fazla ülkeye yaklaşık 230 farklı ürün sattığına dikkati çeken Karataş, "Bir ülke kendi ürünü dışında bir yerden ithal ediyorsa bu, o ürünün daha kaliteli olduğunu gösterir." dedi.

Karataş, bazı projelerin hayata geçmesiyle ihracatta 10 milyar doların üstüne çıkılabileceğine ve savunma sanayi alanında çalışanların sayısının 2028'de 158 bine ulaşması hedefi bulunduğuna da işaret etti.

Yurt dışından Türkiye'ye dönen mühendisler deneyimlerini paylaştı

Açılış konuşması ve sunumun ardından "Savunma Sanayiinde Mühendis Olmak" başlıklı panel düzenlendi.

Savunma Sanayii Akademi Eğitim Gelişim Programları ve Teknoloji Direktörü Kürşad Akpınar'ın moderatörlüğünde yapılan panelde geçmişte yurt dışında çalışan ASELSAN mühendisi Onur Mustafaoğlu, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) mühendisi Tevfik Can Uzun, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) mühendisi Şükran Şengül Ayalp ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Ümit Kanoğlu deneyimlerini paylaştı.

Panelin sona ermesiyle katılımcılar, buluşmada yer alan savunma sanayi şirketlerinin temsilcileriyle birebir görüşme yapma şansı yakaladı.

Buluşmaya Alp Havacılık, ASELSAN, Aspilsan, Koluman, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), Roketsan, STM, TEİ, TUSAŞ, HEAŞ ve HAVELSAN şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Etkinliğin üçüncü ayağı olan Londra'daki Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları, yarın yapılacak panel ve görüşmelerle sona erecek.