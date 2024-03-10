- Londra'nın ünlü caddesi Ramazan ayına özel aydınlatıldı
LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'nın ünlü caddesi Piccadilly, Ramazan ayına özel olarak aydınlatıldı.
Ramazan ayının gelmesi ile İngiltere'nin başkenti Londra'nın ünlü caddesi Piccadilly, özel olarak aydınlatıldı. Caddeye, "Mutlu Ramazanlar" mesajıyla süslenen çok sayıda ışık asıldı. Işıkların açılışı, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'ın katıldığı törenle yapıldı. Ramazan ışıkları hem Londralılar hem de turistler arasında büyük ilgi görürken, ışıklar 12 Nisan'a kadar açık kalacak.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığı yarışının bittiğini ve Mansur Yavaş'ın rekor oyla geleceğini söyledi. Özel, İstanbul seçimlerinin genel seçim havasında geçtiğini belirtti. Ayrıca, CHP'nin diğer partilerle anlaşması olmadığını ve İzmir'de büyük bir değişim yarattıklarını ifade etti. Özel, seçim gecesi için hazırlıklarını tamamladıklarını ve sonuçları duyuracaklarını söyledi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı eda edildi. Müslümanlar camilere akın etti.
Ankara'nın Mamak ilçesinde, gürültü nedeniyle iki komşunun tartışması sonucu çıkan olayda, silahın ateşlenmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Tartışmanın ardından tüfekle ateş etmek isteyen bir şahıs, yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı. Olay yerine gelen diğer kişiler de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir sinagogda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu alanlardan Filistinlilere ait gayrimenkullerin satılması için yapılan toplantı protesto edildi. Teaneck şehrinde bulunan Keter Torah Sinagogu önünde toplanan yüzlerce gösterici, Filistin bayrakları ve pankartlarla tepki gösterdi. Göstericiler, satışların durdurulmasını ve yasa dışı yerleşimlerin sona ermesini talep etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk teravih namazını Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldırdı. Erbaş, namaz öncesi camiye gelen vatandaşlarla vaazı dinledi ve yatsı ile teravih namazlarını kıldırdı. Konuşmasında Ramazan ayının önemini vurgulayan Erbaş, oruç tutan Müslümanların yanı sıra Gazze'deki zulme maruz kalan kardeşlerimize yardım etme çağrısı yaptı.
İsviçre'de yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının başlamasıyla birlikte camilere akın etti. Cenevre'deki Türkler, Müslüman Cemaati Vakfı Camisi'nde teravih namazını kıldı. Müslümanlar, ramazanın İslam alemine ve dünyaya esenlik getirmesi için dua etti ve Gazze için de dua okudu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen bir programa katıldı. Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten için destek isteyen Genel Başkan Yardımcıları, bölgenin hak ettiği hizmetlere ulaşabilmesi için Kökten'in seçilmesi gerektiğini vurguladı. Kılıç ise Fethiye'nin il olması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Atlı'nın seçim bürosu açılışında 6'lı masayı sert sözlerle eleştirdi. Çelik, masanın 16 kişilik olduğunu ifade ederek, 'Bir araya gelip çay demleyemezler' dedi.
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