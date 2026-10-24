Londra polisi, Markle hakkında çocuk istismarı iddialarını başka ülkelere bildirmedi

Londra Metropolitan Polisi, 2019'da Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle hakkında, İngiltere dışında çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını içeren mektup aldıklarını ancak başka ülkelerin polis teşkilatlarını bilgilendirmediklerini açıkladı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, geçmişte Filipinler'de yaşayan Thomas Markle ile alakalı Londra polisine çocuk istismarına ilişkin iddiaları içeren mektup gönderildiği iddialarına yanıt verildi.

İddiaların ardından kayıtların incelendiği belirtilen açıklamada, "Ocak 2019'da İngiltere dışında işlendiği iddia edilen birtakım suçlamaları içeren mektup aldığımızı teyit ettik." ifadesi yer aldı.

Mektubun Sussex Düşesi Meghan'ın güvenliğiyle ilgili endişeleri dile getirmek amacıyla Metropolitan Polisinin Koruma Şube Müdürlüğüne gönderildiği kaydedilen açıklamada, "Mektup incelendikten sonra Dük ve Düşes'in bilgisi olması amacıyla onlara gönderilmesine karar verildi. Mektubun detayları başka güvenlik teşkilatlarıyla paylaşılmadı." bilgisi verildi.

Açıklamada bu mektubun ele alınış biçiminin gözden geçirildiği ve yaklaşımın incelenmesi için Bağımsız Polis Davranışları Ofisine müracaatın gerekli olup olmadığının değerlendirildiği bildirildi.

Sussex Düşesi Meghan'ın üvey kardeşinin, babası Thomas Markle'ın Filipinler'deki evinde çocuk istismarı materyalleri bulduğunu ihbar etmesinin ardından soruşturma başlatılmıştı.

Metropolitan Polisi tarafından iddiaları konu alan mektubun kendisine 2019'da değil 2018'de gösterildiğini kaydeden Meghan, inceleme yürütüldüğüne dair güvence verildiğini ifade etmişti.

Kızıyla yakın ilişki içinde olmayan ve son 5 yılda ABD ile Filipinler arasında yaşayan Thomas Markle ise hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle 2018'de evlenmiş, 2020'de Kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'ye yerleşmişlerdi.

Çiftin, Kraliyet Ailesi'ni Meghan'a ırkçılık yapmakla ve kendilerini dışlamakla suçlayan açıklamalar yaptığı için Kral ve Galler Prensi William'la ilişkileri bozulmuştu. İkili, 6 yıl sonra İngiltere'ye geri dönmüştü.