Londra polisi, Markle hakkında çocuk istismarı iddialarını başka ülkelere bildirmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Londra polisi, Markle hakkında çocuk istismarı iddialarını başka ülkelere bildirmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra Metropolitan Polisi, Ocak 2019'da Thomas Markle hakkındaki çocuk istismarı suçlamalarını içeren mektubu aldığını açıkladı. Polis, mektubun ayrıntılarını başka güvenlik teşkilatlarıyla paylaşmadığını, Dük ve Düşes'e bilgi için gönderdiğini belirtti.

Londra Metropolitan Polisi, 2019'da Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle hakkında, İngiltere dışında çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını içeren mektup aldıklarını ancak başka ülkelerin polis teşkilatlarını bilgilendirmediklerini açıkladı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, geçmişte Filipinler'de yaşayan Thomas Markle ile alakalı Londra polisine çocuk istismarına ilişkin iddiaları içeren mektup gönderildiği iddialarına yanıt verildi.

İddiaların ardından kayıtların incelendiği belirtilen açıklamada, "Ocak 2019'da İngiltere dışında işlendiği iddia edilen birtakım suçlamaları içeren mektup aldığımızı teyit ettik." ifadesi yer aldı.

Mektubun Sussex Düşesi Meghan'ın güvenliğiyle ilgili endişeleri dile getirmek amacıyla Metropolitan Polisinin Koruma Şube Müdürlüğüne gönderildiği kaydedilen açıklamada, "Mektup incelendikten sonra Dük ve Düşes'in bilgisi olması amacıyla onlara gönderilmesine karar verildi. Mektubun detayları başka güvenlik teşkilatlarıyla paylaşılmadı." bilgisi verildi.

Açıklamada bu mektubun ele alınış biçiminin gözden geçirildiği ve yaklaşımın incelenmesi için Bağımsız Polis Davranışları Ofisine müracaatın gerekli olup olmadığının değerlendirildiği bildirildi.

Sussex Düşesi Meghan'ın üvey kardeşinin, babası Thomas Markle'ın Filipinler'deki evinde çocuk istismarı materyalleri bulduğunu ihbar etmesinin ardından soruşturma başlatılmıştı.

Metropolitan Polisi tarafından iddiaları konu alan mektubun kendisine 2019'da değil 2018'de gösterildiğini kaydeden Meghan, inceleme yürütüldüğüne dair güvence verildiğini ifade etmişti.

Kızıyla yakın ilişki içinde olmayan ve son 5 yılda ABD ile Filipinler arasında yaşayan Thomas Markle ise hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle 2018'de evlenmiş, 2020'de Kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'ye yerleşmişlerdi.

Çiftin, Kraliyet Ailesi'ni Meghan'a ırkçılık yapmakla ve kendilerini dışlamakla suçlayan açıklamalar yaptığı için Kral ve Galler Prensi William'la ilişkileri bozulmuştu. İkili, 6 yıl sonra İngiltere'ye geri dönmüştü.

Kaynak: AA
MagazinLondraGüncelPolisÇocukDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
16:52
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
16:45
Fenerbahçe’ye kabus olan Aston Villa, City’ye de acımadı
Fenerbahçe'ye kabus olan Aston Villa, City'ye de acımadı
16:40
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler
16:13
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
15:46
Hadise’den “Yok artık“ dedirten kapanış dansı
Hadise'den "Yok artık" dedirten kapanış dansı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 17:21:00. #7.13#
SON DAKİKA: Londra polisi, Markle hakkında çocuk istismarı iddialarını başka ülkelere bildirmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei