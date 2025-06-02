LOS ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentine bağlı Long Beach'te 4. Türk Festivali düzenlendi.

Türk-Amerikan Derneğince, ShoreLine Aquatic Park'ta gerçekleştirilen festival, yöresel danslara ve renkli görüntülere sahne oldu.

Festival meydanına kurulan stantlarda Türkiye'yi tanıtan ürünler ve fotoğraflar sergilendi. Fenerbahçe ve Galatasaray stantları, karşı karşıya kuruldu.

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, "Bu sene dördüncüsü düzenlenen Türk Festivali ilk yılı benimle başladı ve bu, benim için bir veda diyebilirim. Bu, benim hayallerimden biriydi ve bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum." dedi.

Long Beach Belediyesi Toplumlarla Temas Müdürü Jeff Williams, Belediye Başkanı'nın mesajını okudu.

Belediye Başkanı, mesajında "Sevgili dostlar, dördüncü California Türk Festivali'ne katılan herkese en içten dileklerimi iletmek istiyorum. Bu yıl size katılamıyorum, lütfen bilin ki ruhen oradayım, hepinizle birlikte Türkiye'nin zengin geleneklerini ve canlı kültürünü kutluyorum. Türk kültürünün büyüleyici gelenekleri, tarihi ve etkileri var. Doğu ve Batı'nın kesiştiği noktadan, Avrupa, Asya ve Orta Doğu mirasından doğrudan geçen eşsiz bir şey. Bu, Long Beach şehri için gerçekten özel bir zaman çünkü önümüzdeki birkaç yıl içinde dünyayı ağırlayacağız, biliyorsunuz. Olimpiyatlara ev sahipliği yapıyoruz. 2026 Dünya Kupası maçları yine burada olacak. Long Beach'te çok fazla Türk etkisi var." ifadelerini kullandı.

California Eyalet Senatörü Melissa Hurtado da festivalde bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, "Çok başarılı bu Türk Festivali için tebrikler. California-Türk ilişkileri, ticaret, kültürel değişim söz konusu olduğunda çok uzun zamandır devam ediyor ve bundan sonra daha güçlü bir dostluk ve ilişkiye sahip olmaya devam edeceğimizi biliyoruz. California eyaletine verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ederim. Yüksek hızlı trenimizi inşa etmemizde çalışan birçok Amerikalı Türk ile tanıştım ve California eyaletimizin ilacı oluyorlar, çok ilgililer ve öğrencilerimize eğitim veriyorlar. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. California eyaletine çok şey sağladınız, bunun için size teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.