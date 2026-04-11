Lorca'nın Acıklı Güldürüsü Pera'da

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde "Federico Garcia Lorca'nın Acıklı Güldürüsü" tiyatro oyunu sahnelenecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Pera Öğrenme tarafından düzenlenen etkinlikte BGST Tiyatro imzalı oyun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklarla buluşacak.

Endülüs'ün Granada kentinde geçen oyunda, Lorca'nın çocukluğundan başlayarak kısa yaşamına sığdırdığı sanatsal üretim, şiirleri ve müzikle kurduğu bağ sahneye taşınıyor.

Oyunda ayrıca Lorca'nın eserlerinden kesitler de yer alıyor. Bu kapsamda "Kanlı Düğün", "Don Cristobita ile Dona Rosita'nın Acıklı Güldürüsü", "Eskicinin Tazesi", "Yerma" ve "Kız Kurusu Gül Hanım" oyunlarından sahneler izleyiciyle buluşacak.

Pera Müzesi'nde, "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" sergisinin yer aldığı salonda gerçekleştirilecek oyun yaklaşık 1 saat sürecek.

Ücretsiz olarak sahnelenecek etkinlik, 10 yaş ve üzeri çocuklar ile yetişkinlerin katılımına açık olacak. Etkinlik için rezervasyon alınmayacak, katılım kontenjanla sınırlı olacak.

Oyunun reji, kurgu ve metin yazımı Aysel Yıldırım ile İlker Yasin Keskin'e ait. Proje danışmanlığını Uluç Esen'in üstlendiği yapımda, oyuncu kadrosunda Aysel Yıldırım, Duygu Dalyanoğlu, İlker Ergün, İlker Yasin Keskin ve Maral Çankaya yer alıyor.

Dekor tasarımı İlker Yasin Keskin ve Özgür Eren'e, kostüm tasarımı Duygu Dalyanoğlu ile Dila Okuş'a ait. Afiş tasarımını Aydan Çelik'in hazırladığı oyunun müziklerinde Lorca'nın yanı sıra Paco de Lucia, Pascal Comelade, Marisol, Gritos de Guerra ve Cristobal Sanchez'in eserleri yer alıyor. Işık ve efekt tasarımı ise Zeynep Demirağ tarafından gerçekleştirildi.