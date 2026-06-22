Los Angeles\'ta Büyük Depo Yangını

LOS ANGELES, 22 Haziran (Xinhua) -- Los Angeles İtfaiyesi, kentteki büyük depoda çıkan yangını kontrol altına almak üzere aralıksız sürdürdüğü çalışmalarına pazar günü de devam etti.
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde çarşamba günü başlayan depo yangınının metropol bölgesine yayılarak kenti yoğun duman altında bıraktığı bildirildi.
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