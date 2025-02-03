Los Angeles'ta Göçmen Politikasına Protesto

Güncel

LOS ABD yönetiminin düzensiz göçle mücadele bağlamında attığı adımlar ve sınır dışı operasyonları, Los Angeles'ta binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Binlerce protestocu, Los Angeles'taki tarihi Meksika Pazarı'nda buluştu.

Daha sonra 101 Otobanı'na yürüyen protestocular, bir süre otobanın trafiğe kapanmasına yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump karşıtı sloganlar atan protestocular, "Asıl suçlu Beyaz Saray'da", "Komşunu sev, onları sınır dışı etme" mesajları taşıyan pankartlar taşıdı.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, protestonun "izinsiz" gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşları yol kapanmalarına karşı uyardı.

Her 3 kişiden 1'inin göçmen olduğu Los Angeles'ta yaklaşık 3,6 milyon göçmen bulunuyor. Göçmenlerin yüzde 79'unu Meksika ve Orta Amerika'dan gelenler oluşturuyor.

Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Gümrük Muhafaza Dairesi'ne (ICE) 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

Düzensiz göçmen tarafından öldürülen Amerikalı üniversite öğrencisine atfen "Laken Riley Yasası" olarak adlandırılan tasarı, Kongre'nin her iki kanadından bazı Demokratların da desteğiyle geçmişti.

Tüm seçim sürecinde kendisi için en önemli başlığın, sınır güvenliği olduğunu söyleyen Trump için büyük bir "yasal zafer" sayılan düzenleme, sınır muhafızlarına, çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkanı veriyor.

Ayrıca Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için DEA, ATF ve Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.