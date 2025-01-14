Los Angeles\'ta Orman Yangınları Nedeniyle 34 Tutuklama

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LOS ANGELES, 14 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentinde, orman yangınlarının tahrip ettiği bölgelerde 34 kişi tutuklandı. Los Angeles İlçe Şerifi Robert Luna, pazartesi günü yaptığı açıklamada bu tutuklamaların hırsızlık, yağma, yasadışı drone kullanımı, silah ve uyuşturucuyla yasak bölgelere girme ile sokağa çıkma yasağı ihlallerine ilişkin olduğunu belirtti.

Yangınlardan en fazla etkilenen Pacific Palisades ve Altadena çevresindeki afet bölgelerinde, akşam 18.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom pazar günü Los Angeles'a 1.000 Kaliforniya Ulusal Muhafız üyesini daha konuşlandırarak bölgedeki CalGuard personelinin sayısını yaklaşık 2.500'e çıkardı.