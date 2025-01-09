Los Angeles'ta Yıkıcı Yangın Devam Ediyor - Son Dakika
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Los Angeles'ta Yıkıcı Yangın Devam Ediyor

Los Angeles'taki yangın, 5 ölü ve 2 bin ev kaybıyla, tarihin en yıkıcı yangını olarak kaydedildi.

09.01.2025 23:16
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ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinin en yıkıcı yangınıyla mücadele sürerken, alevlere yalnızca 6 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildiği bildirildi.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, AA muhabirine, Los Angeles'ta yayılan yangınlara müdahale çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, eyalet dışından gelenler ve federal yardımlar dahil toplam 12 helikopter ve 6 uçakla yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yangına müdahale eden hava araçlarından birinin, Kanada'dan gelen sivil bir uçak olduğu kaydedildi.

ABD basını, Los Angeles'taki yangının kent tarihindeki en yıkıcı yangın olduğunu belirtiyor.

Yangınlarda 5 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınının 6 bölgede devam ettiğini, şimdiye kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar yaklaşık 2 bin evin kullanılamaz hale geldiğini ifade etmişti.

Eyalet yetkililerinin yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdiği yangının Hollywood bölgesine de sıçradığı, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün de evlerini kaybettiği belirtilmişti.

Yangın nedeniyle bölgedeki tüm okulların tatil edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Los Angeles'ta Yıkıcı Yangın Devam Ediyor - Son Dakika

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