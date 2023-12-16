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LÖSAM Yılbaşı Kermesi Düzenliyor

SAMSUN Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM), yılbaşında düzenleyeceği kermesle lösemili çocuklara destek olmayı hedefliyor. 'Altın Kız' grubu olarak adlandırılan gönüllü kadınlar, reçel, Noel bebeği, kapı süsleri ve hırkalar hazırlayarak kermes için çalışmalarını sürdürüyor. Kermeste satılacak tüm ürünlerin geliri lösemili çocuklara bağışlanacak.

LÖSAM Yılbaşı Kermesi Düzenliyor
16.12.2023 - 16:17,
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SAMSUN Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM) yılbaşında kermes düzenleyecek. Kendilerine 'Altın Kız' grubu diyen öğretmen, avukat, doktor ve iş insanlarından oluşan gönüllü kadınlar, reçel, Noel bebeği, kapı süsleri ve hırkalar hazırlıyor.

LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sosyal İşler Başkanı Sema Danışmaz, 23-28 Aralık tarihinde gelirinin tamamen lösemili çocuklara bağışlanacak olan kermes için çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Her sene düzenli olarak yılbaşı kermesi düzenlediklerini ifade eden Danışmaz, çalışmalara katılanların tamamen gönüllü kadınlardan oluştuğunu ve kendilerine 'Altın Kız' grubu dediklerini söyledi. Grup, kermes için reçel, noel bebeği, kapı süsleri, hırkalar hazırlıyor.

'BURADAKİ HERKES GÖNÜLLLÜ'

Her yıl yılbaşı kermes düzenlediklerini belirten Sema Danışmaz, "Bizim Atakent semtinde lösemili çocuklar ve ailelerinin kaldığı büyük bir binamız var. Şehir merkezinde de atölyemiz var. Biz bu atölyemizde yaklaşık 40-50 kişilik 'Altın Kız' grubu dediğimiz kadınlarla her yıl hiç aksatmadan burada çalışmalar yapıyoruz. Haftanın belli günleri toplanıyoruz. Reçeller, el işleri, hırkalar, yelekler gibi akla gelecek ne varsa kermes için hazırlıklarımızı burada yapıyoruz. Birisi Noel bebek yapıyor, birisi ocakta reçel kaynatıyor, biri makarna yapıyor, biri hırka yapıyor. Yaklaşık 20 yıldır biz her yıl LÖSAM için özel yılbaşı kermesi yapıyoruz. O hazırlıkları da 40-50 kişilik Altın Kız grubumuzla atölyemizde yapıyoruz. Buradakilerin hepsi gönüllü. Herkes işini, aşını, çocuklarını bırakıp buraya geliyor ve çalışmalara katılıyorlar. Neden, çünkü çocuklara faydamız olsun diyorlar. Bayanlarımızın içerisinde ev hanımı olan var, öğretmenimiz var, hemşiremiz var, avukatımız var, ticaretle uğraşan var, bankacımız var, doktorumuz var. Her kesimden burada insan var" dedi.

'SEVGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR'

Kermeste satılan tüm ürünlerin lösemili çocuklar için harcanacağını belirten Danışmaz, "Bu ürünler kermeste 1 hafta boyunca satılıyor. Gelen bütün gelir lösemili çocuklara harcanıyor. Çocukların ilaçlarına, gıdasına, kıyafetine, kalacak yerlerine harcanıyor. Yani bir ailenin neye ihtiyacı varsa bu gelirle biz onları temin ediyoruz ama öncelik ilaç tabii ki. Bu arada ben Samsun halkına da çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan yaptığımız paylaşımlar sonrası hemen bizi arayıp destek olmak istiyorlar. 23-28 Aralık tarihleri arasında Atakum ilçesindeki AVM'de sabah 10.00'da kermesimizi açıp, akşam 22.00'de kapatacağız. Bütün halkımızı oraya alışverişe bekliyorum. Gelin çocuklarımıza katkıda bulunalım. Sevgi paylaştıkça çoğalır. Hepimiz halka olalım, bu çocukları o halkanın içine alalım" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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