Lösemi hastası öğrenci sınavı hastanede girdi, mezuniyet töreninde kep taktı - Son Dakika
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Lösemi hastası öğrenci sınavı hastanede girdi, mezuniyet töreninde kep taktı

Lösemi hastası öğrenci sınavı hastanede girdi, mezuniyet töreninde kep taktı

İzmir'de lösemi tedavisi gören Duru Çalışkan, LGS sınavını hastanede girdi ve mezuniyet töreninde kep taktı. Çalışkan'ın sınava katılabilmesi için hastanedeki bir salon sınav salonuna dönüştürüldü ve gözetmenler eşliğinde sınavı tamamladı. Sınavın ardından yapılan temsili mezuniyet töreninde sağlık çalışanları, öğretmeni ve ailesiyle birlikte kep fırlattı. Çalışkan, yazılım alanında ilerlemek istediğini belirtti ve Bornova Anadolu Lisesi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi.

02.06.2024 13:13
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İzmir'de lösemi tedavisi gören Duru Çalışkan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hastanede kendisi için hazırlanan salonda girdi. Çalışkan, sınavın ardından sağlık çalışanları ve öğretmeni tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde kep giydi.

Bornova'da yaşayan 14 yaşındaki Çalışkan, 1,5 ay önce rahatsızlanmasının ardından ailesi tarafından İzmir Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Lösemi teşhisi konulan Çalışkan, hastanenin çocuk hematoloji ve onkoloji servisinde tedavi görmeye başladı.

Mediha Mahmut Bey Ortaokulu'nun 8. sınıfında eğitim gören Çalışkan, LGS kapsamındaki merkezi sınava hastanede öğretmen Nuriye Selma Özdemir ile hazırlanmaya devam etti.

Çalışkan'ın sınava katılabilmesi için servisteki bir toplantı salonu sınav salonuna dönüştürüldü, 2 gözetmen görevlendirildi.

Tedavisi sürdüğü için sınava hastanede giren Çalışkan, gözetmenler eşliğinde sınavı tamamladı.

Çocukları sınavdayken anne Özlem ve baba Muzaffer Çalışkan ile öğretmeni Özdemir de heyecanla sınav salonunun olduğu bölümde bekledi.

Sınavın ardından, okulunda bu hafta yapılacak olan mezuniyet törenine katılamayacak Çalışkan için temsili mezuniyet töreni yapıldı. Cübbe ve kep giyen Çalışkan, sağlık çalışanları, öğretmeni ve ailesinin katıldığı törende kep fırlattı.

"Yazılım alanında ilerlemek istiyorum"

Duru Çalışkan, AA muhabirine, süre sıkıntısı çekmesine rağmen sınavının iyi geçtiğini söyledi.

Hastanede sınava girdiği için ilk anlarda stres yaşadığını belirten Çalışkan, "Nasıl bir ortam olacak diye düşündüm. İçeride rahattım ve tek başımaydım zaten." dedi.

Çalışkan, sınavın ardından yapılan sürpriz kep töreniyle ayrı bir heyecan yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Herkesin beni önemsemesi güzel bir his. Kep töreni sırasında duygulandım. Okulda olmak isterdim ama burada da olması ve yürümek güzeldi. O anlarda 4 seneyi gözden geçirdim. Arkadaşlarımı düşündüm ama burada da kep atmak güzeldi. Ben yazılım alanında ilerlemek istiyorum. Bilgisayarla uğraşmayı ve kod yazmayı seviyorum. Yazılım teknolojisi konusunda eğitim almayı istiyorum. Bornova Anadolu Lisesi'ni kazanmak istiyorum, olur mu bilmiyorum ama olmazsa da dünyanın sonu değil."

Anne Özlem Çalışkan da kızı sınavdayken çok heyecanlandığını anlattı.

Kep töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamadığını belirten Çalışkan, "Kızımı bir an üniversitede mezun oluyor gibi düşündüm. İnşallah o günleri de sağlıkla görürüz." diye konuştu.

Baba Muzaffer Çalışkan ise sınava hazırlanan kızına öğretmeni ve sağlık çalışanlarının hep destek verdiğini dile getirerek, teşekkür etti.

Hastanede öğretmen olarak görev yapan Nuriye Selma Özdemir de "Onun bu yaşam sürecinde hastalığını değil, yaşamını düşünmesi önemliydi. Çok şükür başardık. Hastane ve Milli Eğitim el ele onun geleceğinde güzelliklere imza atacağız. Okuldan öğretmeni, Duru'nun kepini gönderdi, onun haberi yoktu, sınavdan gergin çıktı, bu sürpriz ile rahatladı." dedi.

Kaynak: AA

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