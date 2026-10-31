Lösemi tedavisinde resimle moral bulan Tuğba Aypaz, kot pantolonlara çizim yapıyor - Son Dakika
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Lösemi tedavisinde resimle moral bulan Tuğba Aypaz, kot pantolonlara çizim yapıyor

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Lösemi tedavisinde resimle moral bulan Tuğba Aypaz, kot pantolonlara çizim yapıyor
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Denizli'de 7,5 yaşındayken lösemi teşhisi konan Tuğba Aypaz, tedavi gördüğü dönemde resme yönelerek moral buldu ve İspanya'dan getirilen kordon kanı nakliyle hastalığı yendi. Lisenin resim bölümünü bitiren Aypaz, karakalem portreler ve kot pantolonlara akrilik çizimler yapıyor.

Denizli'de 7,5 yaşındayken doktorların lösemi teşhisi koyduğu Tuğba Aypaz, tedavi sürecinde başladığı resim çalışmalarıyla moral bularak hastalığı yenmeyi başardı.

Karaman Mahallesi'nde yaşayan Aslan ve Nesrin Aypaz çiftinin 3 çocuğundan biri olan 22 yaşındaki Tuğba Aypaz, 2012 yılında okulda rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Mide bulantısı, kusma, ateş ve sürekli uyku hali şikayetleriyle başvurduğu hastanede ilk olarak grip teşhisi konulan Aypaz, şikayetlerinin devam etmesi üzerine sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi olduğunu öğrendi.

Yoğun bakım sürecini atlattıktan sonra tedavisi devam ederken karakalem resim yapmaya başlayan Aypaz, odasını çizimleriyle süsledi.

Daha sonra Aypaz, İspanya'dan getirilen kordon kanının nakledilmesi ve uzun süren tedavisinin ardından yaklaşık bir yıl önce lösemiyi yendi.

Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'nden mezun olan Aypaz, karakalem portrelerin yanı sıra kot pantolonların üzerine akrilik boyayla çizimler yaparak sanat çalışmalarını sürdürüyor.

"En büyük motivasyonum resim yapmak oldu"

Tuğba Aypaz, AA muhabirine, hastalığına rağmen yaşama tutunduğunu ve tedavi sürecinde resim yaparak moral bulduğunu söyledi.

Aypaz, şöyle konuştu:

"Doktorlar aileme kan değerlerimin çok yüksek olduğunu ve sabaha çıkamayabileceğimi söylemiş. Bir sabah gözlerimi açtığımda herkes çok şaşırmış, mucize olduğunu söylemişler. Sonrasında hastalığımı düşünmemeye çalıştım. Hastanede bilgisayar oyunları oynadım, çizgi filmler izledim. İzlediklerimden etkilenerek resim yapmaya başladım. Sürekli çizim yaparak kendimi geliştirdim. Hastane sürecinde en büyük motivasyonum resim yapmak oldu. Kaldığım odayı resimlerimle süsledim. Benden sonra odaya gelen çocuklar da çizimlerimi görünce mutlu oluyordu."

Çocukluğundan beri hayranı olduğu şarkıcı İsmail YK'nın şarkılarından da güç aldığını belirten Aypaz, tedavi gördüğü dönemde sanatçıyla telefonla görüşmenin kendisine büyük mutluluk verdiğini dile getirdi.

Yıllar sonra İsmail YK'nın Denizli'de konser vereceğini öğrenince portresini çizdiğini anlatan Aypaz, "Konser vereceğini öğrendiğimde hemen resmini yapmaya başladım. Onunla buluşmak ve yaptığım resmi kendisine vermek nasip oldu. Bu benim için çok anlamlıydı." dedi.

"Hiçbir şeyi imkansız görmüyorum"

Hastalıkla mücadele edenlere umut olmak istediğini vurgulayan Aypaz, "Çok zor dönemlerden geçtim. Hasta çocuklara ve yetişkinlere söylemek istediğim, moral ve motivasyonun çok önemli olduğu. Kesinlikle pes etmesinler. Kendilerine sevdikleri bir uğraş ve hedef bulsunlar. 'Yapamam, iyileşemem' diye düşünmesinler. Ben hiçbir şeyi imkansız görmüyorum. Bir hedef koyup onun için mücadele etsinler." ifadelerini kullandı.

"Kızım hastalığını düşünmek yerine resim yapmaya yöneldi"

Anne Nesrin Aypaz da kızına lösemi teşhisi konulduğunda büyük korku ve endişe yaşadıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"2012 yılında kızım 7,5 yaşındayken lösemi tanısı aldı. Çok korktuk, bu süreci nasıl atlatacağımızı bilemedik. Doktorlar hastalığının son evrede olduğunu, sabaha çıkamayabileceğini söylediler. Çok ağladık, çok endişelendik. Allah'ın izniyle kızım başardı. Günler, haftalar geçti ve gözlerini açtı. Ardından resim yapmaya, çeşitli etkinliklerle uğraşmaya başladı. Hastalığını düşünmek yerine kendisini resme verdi. Biz de anne baba olarak her zaman yanında olduk. Çok şükür bugünleri gördük."

Kaynak: AA
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