Lösemiyi Yenen Kudret Özkır, Çocuklara Umut Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lösemiyi Yenen Kudret Özkır, Çocuklara Umut Oluyor

25.02.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da lösemiyi yenen Kudret Özkır, LÖSEV gönüllüsü olarak çocuk hastalara destek veriyor.

BURDUR'da 5 yaşında teşhisi konulan lösemiden 8 yıllık tedavi sürecinin ardından kurtulan Kudret Özkır (31), çocuk hastalara ve ailelerine umut olabilmek için Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllüsü oldu. Kudret Özkır, "LÖSEV için ne gerekiyorsa yapıyorum. İyileştiğim için şu an hasta çocuklara umut oldum" dedi.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan Kudret Özkır'a, 5 yaşında lösemi teşhisi konuldu. Tedavisi bir süre Ankara SSK Dışkapı Hastanesi'nde devam eden Özkır daha sonra LÖSEV'in ilk hastanesi olan Lösante'nin ikinci hastası olarak tedavisine devam etti. Özkır'ın tedavisi 8 yıl boyunca LÖSEV kurucusu Üstün Ezer tarafından yapıldı. Lösemi hastalığını yenen Özkır, daha sonra LÖSEV'de gönüllü olarak yer alıp, hasta çocuklara umut olmaya başladı.

'ZORLU TEDAVİ SÜREÇLERİ YAŞADIM'

Çocukluğunda yaşadığı süreci anlatan Özkır, "5 yaşında Burdur'da lösemi tanısı konulmasının ardından Ankara'ya sevk edildim. İlk tedavim Ankara SSK Dışkapı Hastanesi'nde başladı. LÖSEV'in kurucusu Üstün Ezer doktorumdu. 4 ay tedavim orada sürdü. 6'ncı aydan sonra Üstün Ezer, Gaziosmanpaşa'daki Lösante Hastanesi'ni kurdu, oraya geçtik. Işın tedavisi, kemoterapi tedavilerim orada devam etti. Zorlu tedavi süreçleri yaşadım. Ankara'ya git, gel yaptık. 2008 yılında iyileştim" dedi.

'LÖSEV AİLE KOMİTE ÜYESİYİM'

Kan değerlerini düzenli olarak kontrol ettirdiğine değinen Kudret Özkır, iyileştikten sonra LÖSEV gönüllüsü olarak çalıştığını belirtti. Özkır, "LÖSEV Aile Komite üyesiyim. LÖSEV için ne gerekiyorsa yapıyorum. Bülten ve afiş dağıtımı, kurbanda et dağıtımı, stant açılışında yer alıyorum. İyileştiğim için şu an hasta çocuklara umut oldum. Geçen yıl evlendim ve bir çocuğum var, 5 aylık" diye konuştu.

'HERKES BU HASTALIĞI YENEBİLİR'

Lösemi hastası birey ve ailelerine çağrıda da bulunan Özkır, "Lösemi hastalığını yenebiliriz. Tıp eskiye göre çok gelişti. Hastalar ve aileleri moral ve motivasyonlarını kaybetmeyip, sağlam durup lösemiyi yenebileceklerini unutmasın. Ben yendiysem herkes bu hastalığı yenebilir" dedi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

Burdur, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lösemiyi Yenen Kudret Özkır, Çocuklara Umut Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi

11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:30:45. #7.13#
SON DAKİKA: Lösemiyi Yenen Kudret Özkır, Çocuklara Umut Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.