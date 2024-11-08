Lösemiyle Savaşan Gençler Umut Oluyor - Son Dakika
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Lösemiyle Savaşan Gençler Umut Oluyor

Lösemiyle Savaşan Gençler Umut Oluyor

Kayseri Şehir Hastanesinde löseminin üstesinden gelen gençler, tedavi gören çocuklara moral veriyor.

08.11.2024 13:52
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Kayseri Şehir Hastanesinde lösemiyi yenerek hayata tutunan çocuk ve gençler, hastanede ziyaret ettikleri hasta çocuklara umut oluyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Hematoloji Kliniğinde gördükleri tedavilerin ardından lösemiyi atlatan farklı yaşlardaki çocuk ve gençler, aynı kaderi paylaşan çocuklarla bir araya gelip onlara moral veriyor.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Yahya Mert Çamlar, AA muhabirine, 3 yıl önce lösemiye yakalandığını ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından kanseri yendiğini söyledi.

Zorlu bir sürecin ardından sağlığına kavuştuğunu belirten Çamlar, ayda bir rutin kontrolleri için hastaneye geldiğini dile getirdi.

Kendisiyle aynı kaderi paylaşan hastaları ziyareti ihmal etmediğini anlatan Çamlar, şöyle konuştu:

"Hastaneye geldiğim zaman öncelikle rutin kontrollerimi yaptırıyorum. Daha sonra hematoloji ve onkoloji servisine çıkıp, çocuk oyun alanında hastalarımız ve aileleriyle uygun sterilizasyon şartlarında bire bir görüşüyorum, sohbet ediyorum. Elimden geldiğince onlara hiçbir zaman bu hastalığın bizi yenemeyeceğini, biz bırakırsak bizi yeneceğini anlatıyorum. Bu yüzden bizim bırakmamamız gerektiğini söylüyorum. Hastaların kendileri gibi aynı süreçleri yaşamış bireylerle konuşması, sohbet etmesi onlara moral oluyor."

"Bu hastalığın en büyük ilacı moral"

Üç yıllık mücadelenin ardından hastalığı yenen ve rutin kontrolleri için hastaneye gelen 20 yaşındaki Hediye Uysal da kendisini iyi hissettiğini ve çok güçlü olduğunu söyledi.

Uysal, tedavi sürecinde kendisine yardımcı olan doktor, hemşire ve ailesine teşekkür etti.

Hastalığı yaşayan birisi olarak hastaneye geldiğinde servise çıkıp hastalara umut olmaya çalıştığını belirten Uysal, "Bu hastalığı geçiren hastalarla kan bağımın olduğunu ve birlikte aynı kaderi paylaştığımızı düşünüyorum. Ayda bir hastaneye geldiğimde moral olması açısından ayakta tedavi gören hastaları mutlaka ziyaret ederim. Bu hastalığı yenmenin çaresi moral. Moral olmadan hiçbir şey olmaz." diye konuştu.

İki yıllık mücadelenin ardından sağlığına kavuşan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Alperen Kalkan da zorlu bir süreç yaşadığını ancak moralini hep yüksek tuttuğunu dile getirdi.

Hayata sımsıkı sarıldığını vurgulayan Kalkan, şimdilerde sağlıklı bir şekilde okuluna gittiğini ve aylık rutin kontrolleri için hastaneye geldiğini kaydetti.

Hastalık sürecinde ailesinin kendisine çok yardımcı olduğunu ifade eden Kalkan, "Serviste yatan ve polikliniğe gelen hastaların sürekli yanına giderek sohbet ediyorum. Lösemiyi atlatan gençler olarak ailelere moral vermeye çalışıyor, löseminin atlatılamayan bir hastalık olmadığını söylüyorum. Bu hastalığın en büyük ilacı moral." dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yandal Polikliniği Uzman Doktoru Fatma Türkan Polat ise lösemi tedavisinin zorlu, sabır gerektiren bir süreçten geçtiğine dikkati çekti.

Polat, lösemi tedavisinde başarı oranının dünyada genelinde yüzde 80'nin üzerinde olduğunu belirterek, hastaların iyileşmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Lösemiyi atlatan kişilerin hastaneye gelerek tedavi görenlere umut olduklarını vurgulayan Polat, "Onların hepsini bir arada görmek bizleri çok mutlu etti. Daha büyük bir mutluluk yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lösemiyle Savaşan Gençler Umut Oluyor - Son Dakika

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