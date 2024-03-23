LÖSEV Edirne Temsilcisi: LÖSANTE Hastanesine tam ruhsat verilmeli

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LÖSEV Edirne Temsilcisi Ceylan Toker, LÖSANTE Hastanesine tam ruhsat verilmesi gerektiğini belirtti.

Toker, Saraçlar Caddesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, LÖSEV'in çocuk hastalara yıllardır parasız hizmet sunduğunu ve dünya tarafından taktir edildiğini belirtti.

Löseminin (kan kanseri) multidisipliner bir hastalık olduğunu ifade eden Toker, "Her branştan her daldan doktorun ortak tedavisi şarttır." dedi.

Toker, bu kapsamda LÖSANTE Hastanesine ruhsat verilmesi gerektiğini savundu.

Açıklamaya LÖSEV üyesi vatandaşlar katıldı.

Devamsızlık takip komisyonu kuruldu

İpsala ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce devamsızlık takip komisyonu kuruldu.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, komisyon üyelerinin ev ziyaretleri gerçekleştirerek velilerle konuştuğu belirtildi.

Komisyonun öğrencilerin okula devamını takip ettiği kaydedildi.

Belediye kendi elektriğini üretecek

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyenin kendi elektriğini üreteceğini belirtti.

Helvacıoğlu, güneş enerjisi santrali ihalesinin ardından yaptığı açıklamada, ihaleyi canlı yayında tüm vatandaşlara sunduklarını belirtti. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını aktaran Helvacıoğlu, vatandaşların daha iyi hizmet alması için çalıştıklarını kaydetti.

Helvacıoğlu, kurulacak santralle belediyenin kendi elektriğini üreteceğini kaydetti.

İpsala'da yeni fabrika girişimi

Nova Elektrik İpsala'da fabrika kuracak.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İpsala Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sevgili ve şirket yetkilileri kurulması planlanan fabrikanın yerine ilişkin sözleşme imzaladı.

Firma 10 dönümlük alana kurmayı planladığı fabrikada yaklaşık 200 işçi çalıştıracak.