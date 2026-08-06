LÖSEV'li Gençler Kriminal Daireyi Ziyaret Etti - Son Dakika
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LÖSEV'li Gençler Kriminal Daireyi Ziyaret Etti

LÖSEV\'li Gençler Kriminal Daireyi Ziyaret Etti
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LÖSEV'li gençler, adli bilimler hakkında bilgi edinmek için Ankara Kriminal Dairesi'ni ziyaret etti.

(ANKARA) - Lösemiyi yenerek sağlıklı yaşamlarına devam eden LÖSEV'li gençler, Ankara Kriminal Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek, adli bilimler ve kriminal inceleme süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler edindi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na kayıtlı, lösemi ve kanseri yenen gençler, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette, gerçek olaylardan yola çıkılarak gerçekleştirilen sunumlar sayesinde gençler, televizyon dizileri ve haberlerde sıkça karşılaştıkları kriminal inceleme süreçlerinin bilimsel yönünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Uzman personel tarafından yapılan bilgilendirmelerde olay yeri inceleme, delil toplama, kriminal analiz ve laboratuvar çalışmaları gibi birçok konu uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Ziyaret kapsamında kriminal laboratuvarlarını da gezen LÖSEV'in iyileşmiş gençleri, kullanılan teknolojik ekipmanları ve analiz yöntemlerini yerinde inceleyerek adli bilimlerin işleyişi hakkında bilgi sahibi oldu. İnteraktif anlatımlar sayesinde gençler merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltme imkanı bulurken, teorik bilgileri uygulamalarla pekiştirdi.

LÖSEV yetkilileri, gençlere kapılarını açarak bilgi ve deneyimlerini paylaşan Kriminal Dairesi Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti, bu tür iş birliklerinin gençlerin ufkunu genişleten önemli deneyimler sunduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LÖSEV'li Gençler Kriminal Daireyi Ziyaret Etti - Son Dakika

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