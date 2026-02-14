Louvre Müzesi'nde Bilet Dolandırıcılığı Operasyonu

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde ziyaretçileri dolandırdığı belirlenen geniş çaplı "bilet dolandırıcılığı" ağına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklandı.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Paris Savcılığından yapılan açıklamada, Louvre Müzesi'nde bilet dolandırıcılığı şebekesine bağlı olarak 9 kişi hakkında "organize dolandırıcılık", "suç örgütüne katılma" ve "aktif yolsuzluk" gibi pek çok suçtan kovuşturma başlatıldığı bildirildi.

Savcılık, söz konusu kişilerden 1'inin tutuklandığını, diğer 8 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktardı.

Söz konusu şebekenin, Louvre Müzesi'ni 10 milyon avro zarara uğrattığı ve şüphelilerin bu meblağın bir kısmını Fransa'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gayrimenkul yatırımı olarak kullandığı tahmin ediliyor.

Fransız yargı makamları, şu ana kadar 957 bin avro nakde ve farklı banka hesaplarında 486 bin avroya el koydu.

Polis, 10 Şubat'ta Louvre Müzesi'nde ziyaretçileri dolandırdığı belirlenen geniş çaplı "bilet dolandırıcılığı" ağına yönelik operasyonda, 2'si müze çalışanı, 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Fransız basını, dolandırıcılık ağının 2024 yazında faaliyete geçtiği ve özellikle Çinli ziyaretçileri hedef aldığı bilgisini paylaşmıştı.