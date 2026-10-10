Lozan'da yaklaşık 2 bin kişi Filistin için eylem yaptı, polis gazla müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lozan'da yaklaşık 2 bin kişi Filistin için eylem yaptı, polis gazla müdahale etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'nin Lozan ve Zürih şehirlerinde Filistin'e destek eylemleri düzenlendi; Lozan'da yaklaşık 2 bin, Zürih'te yaklaşık 1000 kişi katıldı. Lozan'da olay çıkaran eylemcilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederken Zürih'te göstericiler bir dakikalık saygı duruşu yaptı.

İsviçre'nin Lozan ve Zürih şehirlerinde binlerce kişi, Filistin'e destek için meydanlara çıktı.

Lozan'daki Place de la Riponne'de başlayan yürüyüşe yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Polis, olay çıkaran bazı eylemcilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Zürih'te ise yaklaşık 1000 kişi, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki durumu protesto için eylem yaptı.

Şehrin merkezindeki İstasyon Caddesi'nde bir araya gelen göstericiler, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Göstericiler, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Langstrasse'ye doğru yürüdü.

Her iki şehirdeki eylemciler, İsrail'in Gazze'deki suçlarına ortak olduğu gerekçesiyle İsviçre yetkililerine tepki gösterdi.

Eylemciler, İsrail tarafından yapılan soykırım karşısında Filistin halkının direnişini onurlandırmak, özgürlük mücadelesine saygı göstermek ve İsviçre yetkililerinin suç ortaklığını kınamak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA
FilistinİsviçreGüncelZurichPolisLozanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
İspanya, Galatasaray’ı konuşuyor Osimhen için atılan manşet dikkat çekici İspanya, Galatasaray'ı konuşuyor! Osimhen için atılan manşet dikkat çekici
Aziz Yıldırım’ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı
20 yıllık sır perdesi kalktı: ’Kayıp’ dedikleri babaların öldürüp tarlaya gömmüşler 20 yıllık sır perdesi kalktı: 'Kayıp' dedikleri babaların öldürüp tarlaya gömmüşler
Nihat Kahveci’den Rafael Leao için dikkat çeken iddia Nihat Kahveci'den Rafael Leao için dikkat çeken iddia
Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor
22:40
Aston Villa’da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık
22:20
Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
22:13
Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem İstanbul’da da hissedildi
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
22:03
Asensio’dan sakatlık açıklaması
Asensio'dan sakatlık açıklaması
21:53
Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
21:24
Ederson kalesini yine gole kapattı
Ederson kalesini yine gole kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 23:12:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Lozan'da yaklaşık 2 bin kişi Filistin için eylem yaptı, polis gazla müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei