Lozan'da yaklaşık 2 bin kişi Filistin için eylem yaptı, polis gazla müdahale etti

İsviçre'nin Lozan ve Zürih şehirlerinde binlerce kişi, Filistin'e destek için meydanlara çıktı.

Lozan'daki Place de la Riponne'de başlayan yürüyüşe yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Polis, olay çıkaran bazı eylemcilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Zürih'te ise yaklaşık 1000 kişi, İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki durumu protesto için eylem yaptı.

Şehrin merkezindeki İstasyon Caddesi'nde bir araya gelen göstericiler, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Göstericiler, daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Langstrasse'ye doğru yürüdü.

Her iki şehirdeki eylemciler, İsrail'in Gazze'deki suçlarına ortak olduğu gerekçesiyle İsviçre yetkililerine tepki gösterdi.

Eylemciler, İsrail tarafından yapılan soykırım karşısında Filistin halkının direnişini onurlandırmak, özgürlük mücadelesine saygı göstermek ve İsviçre yetkililerinin suç ortaklığını kınamak istediklerini belirtti.