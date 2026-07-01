Lübnan\'a 30 Konteyner İnsani Yardım

Sadakataşı Derneği tarafından Lübnan'a 30 konteyner insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Vakfı ve Yeryüzü Çocukları Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan 30 konteyner yardım malzemesi Beyrut Limanı'na ulaştı.

Lübnan'a acil yardım konusunda çalışmalarını sürdüren dernek tarafından bölgeye deniz yoluyla ulaştırılan beşinci insani yardım sevkiyatının içerisinde gıda, hijyen ürünleri ve kıyafetler yer alıyor.

Derneğe bağlı ekipler tarafından depolara çekilen yardım malzemeleri, gelecek günlerde İsrail'in saldırılarından etkilenen savaş mağduru ailelere dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Türkiye'den birçok STK ile İsrail'in katliam gerçekleştirdiği Lübnan'a yardım ulaştırdıklarını ve kardeş Lübnan halkına yardım ulaştırmayı sürdüreceklerini belirtti.

Hayırseverler, Lübnan için başlatılan acil yardım çalışmalarına derneğin internet sitesinden bilgi alarak destek olabiliyor.