Lübnan\'a Reform Desteği

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BEYRUT, 31 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, Dünya Bankası'nın Lübnan'a gerekli reformları uygulama konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Rıza, perşembe günü Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile yaptığı görüşmede BM'nin, reformların uygulamaya konulması ve mali yardım sağlanması konusunda Lübnan'a destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Avn ise ekonomik ve kurumsal iyileşmeyi sağlama konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, reformların yeni kurulacak hükümetin en önemli önceliği olacağını söyledi.

Avn, söz konusu çalışmaların ilerletilmesinde BM örgütleriyle işbirliği yapmak istediklerini de dile getirdi.

Toplantıda ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırısının neden olduğu zararlar ele alındı.

Rıza, BM'nin hasar değerlendirmesine göre 250 milyon ABD doları tutarında acil kredinin sağlanabileceğini kaydetti.